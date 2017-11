Pub

Em causa suspeitas de irregularidades nas escalas de tripulantes de cabine e pilotos

A Polícia Judiciária fez esta quarta-feira buscas nas instalações da TAP, após denúncia anónima acerca de irregularidades na distribuição das escalas de voos relativamente a pilotos e tripulantes de cabine.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Expresso, segundo o qual os inspetores da PJ apreenderam material informático e documentos internos.

Em comunicado, "A TAP confirma que estiveram ontem nas instalações da empresa autoridades competentes no âmbito de uma investigação policial. Investigação essa em sede de segredo de justiça, pelo que nada mais pode adiantar sobre a mesma".

"Mais informa que, colaborou, e colaborará inteiramente, no sentido de fornecer os elementos pretendidos. A TAP informa, também, que acionou os seus mecanismos internos de averiguação no sentido de esclarecimento dos factos agora trazidos ao seu conhecimento", lê-se ainda no documento.