PSP deteve dois suspeitos de extorquirem dinheiro de falsas reservas de habitações para arrendar

Dois homens que utilizavam a Internet para burlar interessados em arrendar casas em Lisboa foram detidos pela PSP, depois de uma da vítimas ter desconfiado da transação.

Um dos suspeitos utilizava as plataformas digitais para anunciar o arrendamento de uma habitação, na freguesia de Arroios, e depois realizava visitas com vários interessados a quem mostrava a casa, solicitando uma quantia monetária para sinalizar a reserva.

Os dois homens, de 25 e 32 anos, foram detidos nos dias 2 e 3 de janeiro, e são suspeitos da prática do crime de burla, de acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos.

Segundo as autoridades, o suspeito recebeu essa sinalização de, pelo menos, sete pessoas, num total de 5000 euros. Uma das vítimas desconfiou do negócio e alertou a Polícia de Segurança Pública que conseguiu deter o homem no momento em que este recebia dinheiro de outra vítima.

Durante a investigação, a PSP conseguiu recolher informações que permitiram identificar um outro suspeito "que também utilizava a Internet para publicitar casas que não existiam", de acordo com o comunicado.

Neste caso, o suspeito encontrava-se com as vítimas, a quem pedia um montante para sinalizar a habitação, chegando a levar uma

delas ao notário para reconhecer assinaturas, transmitindo, assim, credibilidade quanto à sua ação.

No momento em que saia do notário, foi surpreendido pelos polícias da PSP que o intercetaram e apreenderam a quantia de 350 Euros que acabara de receber de uma vítima. O veículo onde se fazia transportar foi, igualmente, apreendido por ter sido furtado quando o suspeito, fazendo-se passar por possível interessado na compra do veículo, pediu para realizar um test drive, tendo fugido de seguida.

Os detidos foram presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, tendo sido decretada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

A PSP alerta para a necessidade de "cuidado acrescido na aquisição de bens via internet, principalmente a particulares, devendo suspeitar-se de valores muito baixos relativamente ao preço normal e/ou à não apresentação de comprovativo de compra".