Burla milionária com carros comprados na net levou oito à prisão

Viam os anúncios de automóveis nos sites OLX, Stand Virtual e Custo Justo, escolhiam os carros e depois o "pagamento" era realizado ou através do depósito de cheques inválidos, de terceiros, que nunca obtinham cobrança, ou através de transferência bancária. A rede, composta por 43 arguidos, ouviu ontem a leitura das sentenças no tribunal de Braga. Em causa estão cerca de 70 automóveis, ascendendo o valor das burlas a dois milhões de euros, referiu a agência Lusa.

Oito arguidos foram condenados a penas de prisão efetiva, a mais elevada das quais de 12 anos. As outras penas de prisão efetiva variam entre os oito anos e 10 meses e os cinco anos e três meses.

Vinte e oito arguidos "apanharam" penas de prisão entre um e cinco anos, suspensas na sua execução. Um arguido viu a pena de um ano e seis meses de prisão substituída por 400 horas de trabalho a favor da comunidade. Os restantes foram absolvidos.

No total, responderam por 124 crimes, entre burla qualificada, falsificação de documentos, extorsão, condução sem habitação legal, detenção de arma proibida e recetação e associação criminosa. O tribunal "deixou cair" a associação criminosa. O tribunal, num acórdão com 1.179 páginas, deu como provada a "grande maioria" dos factos que constavam na acusação.

Segundo a acusação, os arguidos organizaram-se em grupo. Sete deles integravam um núcleo "preponderante, decisor e líder". "Assim organizados, de meados de 2013 a outubro de 2015, repartindo tarefas entre si, selecionaram anúncios de venda colocados em plataformas digitais da internet, contactaram os vendedores manifestando o seu interesse na compra e encontraram-se pessoalmente com eles, convencendo-os a consumar o negócio", refere a acusação citada pela Lusa. Nesta fase, os "compradores" anunciavam que iam dar ordem de depósito bancário do preço da compra na conta do vendedor, mas faziam-no depositando cheques inválidos, de terceiros, que nunca obtinham cobrança.

Mas o depósito do cheque servia para que figurasse no extrato bancário do vendedor o respetivo montante como saldo contabilístico. As burlas eram consumadas sobretudo às sextas-feiras, aproveitando o facto de os bancos estarem fechados aos fins de semana. Na posse dos carros, vendiam-nos ou encaminhavam-nos para serem desmontados e vendidos às peças. Terão ganho de cada vez valores entre os 11 mil e os 208 mil euros.