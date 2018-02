Bombeiros do distrito de Castelo Branco

José Neves, o comandante da corporação, diz que enquanto o Governo não der resposta ao conjunto de reivindicações, os profissionais não vão dar a sua disponibilidade "para nada"

O presidente da Federação dos Bombeiros do distrito de Castelo Branco disse hoje, 27 de fevereiro, que profissionais dos distritos estão indisponíveis para o que vier da Autoridade Nacional da Proteção Civil enquanto nas obtiverem respostas às reivindicações da Liga.

"Estamos todos unidos à volta disso. É unânime. Enquanto o Governo não der resposta ao conjunto de reivindicações [da Liga dos Bombeiros Portugueses], nós [bombeiros do distrito de Castelo Branco] não vamos dar a nossa disponibilidade para nada que venha da Autoridade Nacional da Proteção Civil", afirmou o presidente da Federação dos Bombeiros de Castelo Branco, José Neves.

O Conselho Nacional Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) esteve reunido, em Palmela, no dia 10, e aprovou por unanimidade um ultimato ao Governo até quarta-feira para aceitar as reivindicações do setor.

José Neves explicou que não está em causa o dispositivo de combate aos incêndios florestais.

"O que está em causa são os elementos de comando para comandar as operações ao serviço da ANPC ou a integração de meios para fora do distrito", frisou.

O presidente da Federação dos Bombeiros do distrito de Castelo Branco disse que espera que o Governo responda ao conjunto de reivindicações da LBP até quarta-feira, 28 de fevereiro, dia em que os bombeiros vão reunir novamente em Coimbra e de onde poderão sair outro tipo de medidas a adotar.

"O país já sofreu uma vaga de incêndios desde janeiro e os únicos que estiveram empenhados no combate foram os bombeiros. Foram eles que resolveram os problemas no imediato. Não apareceu, pelo menos no distrito de Castelo Branco, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR", sustentou.