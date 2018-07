Rua Sá da Bandeira cortada ao trânsito

Incêndio de outubro no Pinhal de Leiria foi planeado um mês antes

Os Sapadores Bombeiros do Porto estão desde cerca das 10:45 a combater um incêndio que deflagrou num edifício na rua Sá da Bandeira, na baixa do Porto, não provocando vítimas, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, o fogo deflagrou numa habitação de um prédio em obras, perto do teatro Sá da Bandeira, tendo o alerta sido dado pelas 10:41.

"Neste momento [11:30], não há vítimas a registar", acrescentou.

Contactado pela Lusa, o oficial de dia ao comando da PSP do Porto referiu que a rua se encontra cortada ao trânsito devido ao incêndio.

No local encontram-se três viatura dos Sapadores Bombeiros, elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com o Jornal de Notícias, o incêndio teve lugar num prédio em reabilitação onde irá funcionar um hostel que estava prestes a ser inaugurado. O fogo terá tido origem numa faísca provocada durante um processo de soldadura.

Segundo a Lusa, o incêndio entrou em fase de rescaldo pelas 12:08, de acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Segundo a fonte do CDOS do Porto, os bombeiros estão ainda a proceder a "trabalhos de rescaldo e ventilação do local".

O incêndio obrigou ao corte parcial da rua Sá da Bandeira, segundo informação da PSP do Porto.

De acordo com informação disponível na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no local encontram-se 21 elementos e sete viaturas.

Os sapadores Bombeiros do Porto estiveram a combater as chamas com o apoio de três viaturas.