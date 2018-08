Bombeiro ferido com disparo enquanto combatia incêndio em Vila Verde

Um bombeiro da corporação de bombeiros de Vila Verde foi atingido esta noite com estilhaços de um disparo, provavelmente de uma caçadeira, quando combatia um incêndio no Lugar das Varges, freguesia de Aboim da Nóbrega, em Vila Verde, distrito de Braga.

O incidente ocorreu pelas 20:15, revelou ao DN fonte do Comando Distrital do Comando Socorro de Braga. O bombeiro ferido foi de imediato transportado para o Hospital de Braga e encontra-se "bem".

Tratava-se de um incêndio florestal que estava a ser combatido por 13 bombeiros e que neste momento já está "em fase de resolução". "Ouviram-se tiros e o bombeiro acabou por ficar ferido com os estilhaços. O mais provável é que tenha sido um tiro perdido de um caçador", disse a mesma fonte. No entanto, a GNR está no local a tentar averiguar exatamente o que aconteceu.