Empresa reage à polémica criada este Natal com foto partilhada nas redes sociais

O caso dos bolos-rei colocados em cima de um caixote do lixo pela Padaria Portuguesa da Graça, em Lisboa, mereceu esta tarde resposta desta cadeia de lojas, no qual a empresa lamenta a situação e garante não ser este comportamento consentâneo com a sua política interna.

"Como a todos os portugueses, a imagem choca-nos. Vai contra os princípios pelos quais A Padaria Portuguesa se rege, assim como contra as políticas que implementa. Nomeadamente, no que diz respeito às sobras", lê-se no texto publicado na página de Facebook da empresa.

Afirmando que a Padaria Portuguesa faz "questão de assegurar que os produtos que não são vendidos sejam distribuídos pelos nossos trabalhadores, assim como recolhidos por várias instituições que prestam um serviço inestimável de apoio aos mais carenciados da nossa comunidade, como a Reefood, a Casa do Gaiato, a Casa dos Rapazes, entre muitas outras", a empresa garante que tudo fará para que algo semelhante não volte a acontecer.

"Pedimos desculpa a toda a gente a quem a imagem chocou. Lamentamos profundamente e garantimos que tudo faremos para que não se volte a repetir", lê-se no referido texto.

Leia o comunicado na íntegra aqui:

Antes deste comunicado, a Padaria portuguesa tinha respondido a uma utilizadora do Facebook assegurando que iria investigar o caso.