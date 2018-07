Bloco quer explicações para fim dos cortes nos gabinetes dos políticos

O Bloco de Esquerda (BE), quer que o governo explique porque vai pôr fim aos cortes salariais dos membros dos gabinetes dos políticos.

Em declarações à TSF, Pedro Filipe Soares, deputado e líder parlamentar do BE, considerou "estranha" a decisão "nas prioridades que assume". "Há ainda um longo caminho para fazer nas prioridades até chegarmos aos gabinetes políticos. E se olharmos por exemplo para o subsídio de desemprego que quem tem subsídio de desemprego há mais de seis meses tem 10% de corte e, no entanto, o governo rejeitou a proposta do Bloco de Esquerda de eliminar na totalidade esse corte", lembrou.

Pedro Filipe Soares espera que o governo explique este decreto-lei que propõe o fim faseado do corte salarial de 5% dos funcionários dos gabinetes políticos.