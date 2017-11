Pub

Cabeça-de-lista por Benfica tinha acusado estes elementos, associados ao grupo Socialismo Revolucionário, de se terem feito passar por campanha oficial do partido

O Bloco de Esquerda abriu um inquérito contra oito militantes por causa das eleições autárquicas em Lisboa, avança o jornal i. A cabeça-de-lista de Benfica tinha acusado estes elementos de burla, por alegadamente se terem feito passar por campanha oficial do Bloco.

Na reunião da coordenadora concelhia de Lisboa, conta este jornal, Joana Grilo acusou estes elementos de terem vendido livros e angariado donativos como se estivessem em representação do Bloco. Tratam-se de militantes associados ao Socialismo Revolucionário, os quais classificam essas acusações como "gravíssimas, infundadas e, por muito que nos custe, difamatórias e mentirosas".

O grupo defende ao jornal que este inquérito "é uma tentativa de expulsão dos militantes "por [ousarem] exercer o mais tautológico direito de militar quando são militantes do partido".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No Facebook, explica ainda que quis apoiar a candidatura do BE em Benfica e que lhe foi recusada autorização para usar material oficial de campanha. Assim, o grupo utilizou material próprio e identificado como sendo do Socialismo Revolucionário. "Apresentámo-nos como coletivo SR, apelámos ao voto no Bloco, nunca escondemos a filiação de muitos de nós no próprio partido", diz, garantindo que o panfleto "não deixa dúvidas quanto à independência do SR relativamente à campanha oficial do Bloco".

Para o grupo, "quem está por detrás deste processo não tem os interesses do partido em mente". E apela: "Não é tempo de purgas e de divisões à esquerda, é tempo de convergência e de união".