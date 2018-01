Pub

O "Anda" "atribui a cada passageiro o tarifário mais favorável"

O sistema de bilhética Andante, adotado em operadores como o Metro do Porto, pode ser usado no telemóvel a partir de abril, dispensando cartões, dinheiro e "otimizando o tarifário" pago pelo cliente, foi hoje divulgado.

Criado pela Transportes Intermodais do Porto (TIP), a aplicação "Anda" é um título "Andante" desmaterializado, que evita preocupações com o tipo de viagens a comprar, no início do mês ou a cada deslocação, porque o sistema "atribui a cada passageiro o tarifário mais favorável", enviando-lhe a fatura para casa, explicou aos jornalistas José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.

Apenas disponível para smartphone [sistema Android], o "Anda" pode ser usado no Metro do Porto, nos autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), na CP e em operadores privados da Área Metropolitana do Porto.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Nas Áreas Metropolitanas há tantos tarifários que é difícil às pessoas conseguirem perceber qual o que lhe é mais favorável, até porque muitas não conseguem, no início do mês, antecipar as necessidades que vão ter. Com este sistema de bilhética desmaterializado, o próprio sistema aplica ao cliente o tarifário que lhe é mais favorável", esclareceu o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente.

Para o governante, "isto significa trazer mais pessoas para o transporte público".

"As pessoas não precisam de se preocupar em definir, no inicio do mês, qual o cartão que vão comprar. E isto pode mesmo significar poupança, porque o preço apresentado é sempre o preço mínimo para cobrir as deslocações que a pessoa efetuou", esclareceu João Marrana, administrador delegado da TIP (entidade formada pelo Metro, STCP e CP e que gere o sistema de bilhética Andante).

O responsável assegura que, com o "Anda", os passageiros "podem fazer as viagens que quiserem com a garantia de que, no fim do mês, pagam o valor mínimo".

João Marrana apontou como exemplo um cliente com passe mensal de 30 euros que, excecionalmente, precise de se desviar da rota habitual para se deslocar algumas vezes ao hospital de São João: com o atual modelo, o passageiro pagaria 39,70 euros, mas com o sistema "Anda", as mesmas viagens ficariam por 36 euros.

O responsável acrescentou que, apesar de várias diligências, ainda "não é possível desenvolver a tecnologia NFC para IPhone", mas alertou que, atualmente, os smartphones representam "dois terços da utilização do sistema" de informação horária sobre os transportes em tempo real".

De acordo com a TIP, o Anda é a primeira aplicação de telemóvel "capaz de otimizar o tarifário mensal apresentado a cada cliente", representando uma "enorme evolução no sistema de bilhética, a nível nacional e europeu".

"Mensalmente, a aplicação analisa o registo de viagens efetuadas e, através de um algoritmo altamente rigoroso, apresenta a solução tarifária mais económica e vantajosa para o cliente", assegura a TIP.

O sistema surgiu por iniciativa da TIP "em estreita colaboração com os operadores de transportes e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto".

A aplicação "apenas está disponível na Google Play, pelo que é indispensável a utilização de um telemóvel com sistema operativo Android", para além de que "versões anteriores ao Android 5.0 não estão preparadas para suportar" o sistema.

O aparelho deve ainda "estar apto a estabelecer uma comunicação em Near Field Communication (NFC) com os validadores do Andante, registando as mensagens Bluetooth Low Energy (BLE)" transmitidas pelos aparelhos que estão a ser instalados nos veículos e validadores.

Cada cliente pode consultar o seu histórico de utilizações e custos associados.