Algumas dezenas de lesados do papel comercial e lesados emigrantes do Novo Banco voltaram hoje a manifestar-se frente à Distrital do PS/Porto, acusando os socialistas de lhes "mentirem" quando prometeram uma solução caso fossem Governo.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do grupo de lesados reiterou que os lesados foram "vítimas de uma burla" e exigiu o recurso à provisão de 1.837 milhões de euros que o Banco de Portugal terá "ordenado" que o BES criasse, ainda antes da resolução do banco, para os ressarcir dos investimentos feitos.

"Fomos vítimas de uma burla, porque nos foi vendida uma coisa que nos diziam que era uma aplicação garantida e depois disseram-nos, ainda antes da resolução do BES, para não resgatarmos o nosso dinheiro porque tinha sido constituída uma provisão de 1.837 milhões de euros para nos pagar, ordenada pelo Banco de Portugal", afirmou António Silva.

Segundo explicou, esta provisão "passou para o Novo Banco e, até 2015, este "colocou no 'site' a intenção de pagar [as aplicações] na maturidade, mas entretanto, conforme diz um relatório da [consultora] Deloitte, utilizaram a provisão para outros fins, para pagar aos grandes, aos [investidores] institucionais, o que é indigno".

Para o grupo de lesados, a solução que está a ser avançada para os ressarcir "é ridícula", porque não devolve o que havia nas contas, mas só uma parte, a uns 75% [aplicações até 300 mil euros] e aos outros 50%".

"Não aceitamos soluções, só queremos a provisão que existe no Novo Banco", afirmou à Lusa Jorge Novo, que integrou a manifestação de hoje.

Acusando o Partido Socialista de só dizer "mentiras" e afirmando aguardar até hoje "que o dr. Carlos César [líder parlamentar do PS] cumpra a promessa que fez em março de 2015, que se fosse para o Governo reembolsaria na totalidade" os lesados do BES, Jorge Novo diz também não se rever em nenhuma das associações criadas para os representar.

"Não me sinto representado por nenhuma das três associações de lesados que existem, duas para o papel comercial e outra para os emigrantes. Nós, grupo de lesados, nunca fomos convidados, em nenhuma convocatória, para discutirmos o assunto ou a solução negociada", afirmou, rematando: "Isto é tudo por interesses de três ou quatro responsáveis das associações e dos advogados envolvidos. Somos cerca de 10.000 lesados, 2.100 do papel comercial e 8.000 emigrantes, e ninguém foi consultado para solução nenhuma".

Lamentando nunca terem sido recebidos pelo Partido Socialista desde que chegou ao Governo, os lesados garantem que irão "continuar sempre os protestos", seja "à porta do PS, do Banco de Portugal, do Novo Banco ou da CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários]".

"Não vamos parar. No dia 23 [de fevereiro] protestamos em frente à agência do Novo Banco na avenida dos Aliados, no Porto, e no dia 09 de março frente à CMVM e ao Banco de Portugal, em Lisboa", avançou Jorge Novo.

O BES, tal como era conhecido, acabou em 03 de agosto de 2014, quatro dias depois de apresentar um prejuízo semestral histórico de 3,6 mil milhões de euros.

O Banco de Portugal, através de uma medida de resolução, tomou conta da instituição fundada pela família Espírito Santo e anunciou a sua separação, ficando os ativos e passivos de qualidade num 'banco bom', denominado Novo Banco, e os passivos e ativos tóxicos no BES, o 'banco mau' ('bad bank'), sem licença bancária.