O Bloco de Esquerda (BE) pediu ao Governo o relatório efetuado pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) na sequência da morte de uma criança de 14 anos, em Castro Daire, anunciou hoje o partido.

Numa nota de imprensa hoje enviada às redações, o BE recorda que, no dia 26 de janeiro, uma menina com 14 anos foi atendida no Centro de Saúde de Castro Daire, tendo-lhe sido indicado que estava com uma constipação.

"Uma vez que o seu estado de saúde se agravou, os pais levaram-na de novo à unidade de saúde no dia 28 de janeiro, um domingo", mas mais uma vez a criança "foi enviada para casa com a indicação de que estava constipada. Algumas horas depois", a menina "faleceu em casa", explica o partido.

O BE diz lamentar "profundamente" o falecimento e diz que o diretor do agrupamento de Centros de Saúde Dão-Lafões indicou que a IGAS abriu um inquérito.

Nesse sentido, o BE solicita ao Governo, através do Ministério da Saúde, a cópia do relatório efetuado.