A líder do Bloco de Esquerda (BE) aproveitou hoje uma visita à concorrida feira das Galinheiras, em Lisboa, para propor o fim da dupla penalização a quem pede a reforma aos 60 anos e com 40 anos de desconto.

Ao lado de uma banca de venda de legumes, Catarina Martins afirmou aos jornalistas que o Governo "tem de cumprir, pelo menos, o mínimo de convergência que é acabar com o fator de sustentabilidade" para quem tem longas carreiras, de corte de 3,5% à cabeça, na reforma.

"Não tem sentido para quem já trabalhou 40 anos, descontou, tem mais de 60 anos, ter três penalizações à sua capacidade de aceder à reforma por inteiro", disse.

Catarina Martins lembrou que as pessoas vêm a idade de reforma a ser aumentada todos os anos -- está nos 66,5 anos -, o fator de sustentabilidade para a Segurança Social, além do corte de 0,5% por mês até à idade de reforma.

O projeto de lei dos bloquistas entrou na Assembleia da República na sexta-feira.