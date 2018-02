A líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua

Pub

O crescimento foi sustentado por bons salários, estabilidade nos empregos e serviços públicos e qualidade de vida, só assim há condições para o futuro.

A vice-presidente da bancada parlamentar do BE Mariana Mortágua afirmou hoje que os dados sobre crescimento económico provam que o Governo socialista tem de "ir mais longe" na "devolução de rendimentos e direitos".

"O crescimento só é sustentável assente em bons salários, emprego estável e serviços públicos e qualidade de vida porque só esse dá condições de futuro. É por isso que nos temos de empenhar em garantir os direitos das pessoas. É a prova de que a direita estava errada, mas também um alerta para o Governo, que tem de ir mais longe", nomeadamente em proteção de direitos laborais, disse a dirigente bloquista, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

A economia portuguesa cresceu 2,7% no conjunto de 2017, o ritmo de crescimento anual mais elevado desde 2000 e mais 1,2 pontos percentuais do que no ano anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística Facebook

Twitter

"Sempre dissemos que a austeridade é uma má política económica. Sempre lutámos por esta alteração de política e ela resulta. Há mais investimento, emprego e consumo porque há mais rendimentos, que foram devolvidos, numa mudança de política económica. Sempre o soubemos até contra algum ceticismo do Governo, que continuava como continua a não querer ir tão longe na devolução de rendimentos", insistiu a deputada bloquista.

De acordo com o INE, a aceleração do crescimento no ano passado - recorde-se que a economia portuguesa tinha crescido 1,5% no conjunto de 2016 - resultou do "aumento do contributo da procura interna, refletindo principalmente a aceleração do investimento, uma vez que a procura externa líquida apresentou um contributo idêntico ao registado em 2016".

Foi o ritmo de crescimento mais elevado desde 2000, sendo que esse ano a economia subiu 3,8% e desde então que, quando cresceu, foi sempre a ritmos inferiores a 2,7%.

"O que os dados nos dizem é que temos de ir mais longe. As pessoas têm de chegar ao hospital e ver o resultado de uma economia que cresce a 2,7% e, no final do mês, ter no seu salário esse resultado. Só essa política de devolução de rendimentos e direitos pode fazer com que este crescimento seja mais forte e sustentado no futuro", afirmou Mariana Mortágua.