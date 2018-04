Pub

O valor foi proposto por uma comissão independente e é a assembleia de representantes dos médicos que vai dar luz verde ao montante da compensação financeira destinada a Miguel Guimarães

O Bastonário da Ordem dos Médicos pode vir a receber 6.231 euros ilíquidos por mês em breve, caso a verba seja aprovada. Um valor que é superior à remuneração-base do primeiro-ministro, António Costa. Miguel Guimarães não é renumerado pelo cargo que ocupa desde fevereiro de 2017, uma situação que pode ser alterada em breve, como noticia a edição de hoje do Público.

O valor foi proposto por uma comissão independente e é a assembleia que representa os médicos que pode dar luz verde à verba.

De acordo com o Público, Miguel Guimarães não recebe vencimento pela função que ocupa e também não tem ajudas de custo, "sendo apenas ressarcido pelas despesas que faz". Citado pelo jornal, o urologista garante que já deixou de ganhar "largos milhares de euros" por reduzir a sua atividade clínica no Hospital de São João, no Porto, e no setor privado.

Se a proposta do valor da compensação financeira a Miguel Guimarães for aprovada, o Bastonário da Ordem dos Médicos vai passar a auferir mais do que o primeiro-ministro, cujo salário base não chega aos cinco mil euros.

O montante de 6.231 euros ilíquidos por mês - sujeitos a impostos, pagos durante 12 meses, sem subsídio de Natal ou de férias - faz parte de duas propostas que estão em consulta pública.

O regulamento da comissão nomeada pelo Conselho Nacional Executivo, do qual Miguel Guimarães faz parte por inerência, são propostas compensações financeiras para os presidentes dos três conselhos regionais (Norte, Centro e Sul), o tesoureiro nacional e a secretária do conselho nacional.

Uma proposta alternativa prevê que apenas o bastonário seja compensado, sendo o valor o mesmo, devido à "exigência das funções". "Implica um dispêndio muito elevado de tempo e dedicação, o que tem como consequências uma disponibilidade permanente e a perda de rendimentos resultantes do exercício da profissão médica", lê-se na proposta.

Ao Público, a advogada Inês Folhadela, que integrou a comissão que estudou a matéria, refere que a comparação com o vencimento do primeiro-ministro foi equacionada. Sublinha, no entanto, que a verba proposta para o bastonário será paga apenas 12 vezes por ano e "não implica qualquer outra alcavala", como despesas de representação. Uma compensação financeira que não dá direito a subsídios de reintegração quando o mandato do bastonário chegar ao fim, e, por isso, "acaba por ser bastante inferior".