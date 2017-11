Pub

Candidatos à liderança continuam a somar apoios entre as estruturas e notáveis do PSD

A menos de dois meses das diretas do PSD, os candidatos à liderança continuam a somar apoios. Álvaro Barreto, antigo ministro de Mário Soares e de Cavaco Silva em várias pastas, está ao lado de Pedro Santana Lopes nesta corrida à sucessão de Passos Coelho. Álvaro Barreto foi também ministro de Estado e das Atividades Económicas e do Trabalho no governo de Santana Lopes.

Rui Rio, que recebeu o apoio do presidente da distrital do PSD de Viseu, Pedro Alves - apesar de o presidente da câmara Almeida Henriques ser o mandatário nacional de Santana -, tem como mandatária para a igualdade a presidente das Mulheres Social-Democratas, Lina Lopes, que também é presidente da comissão de mulheres da UGT.

O ex-autarca do Porto lançou entretanto uma aplicação móvel que "moderniza e aproxima a forma de comunicar com os militantes". A app está disponível nas plataformas habituais.

Segundo a nota que foi enviada à imprensa, "Rui Rio, que defende desde sempre um PSD reformista, encara a transformação digital como uma prioridade também para a estratégia de reorganização interna do partido. Por isso aposta forte na vertente tecnológica, criando esta plataforma evolutiva que proporciona desde já uma forma de comunicação mais dinâmica, mais transparente e mais personalizada, para recuperar, numa nova era, a dinâmica de outrora do PSD". A plataforma tem como base o site www.ruirio.pt e abrange as redes sociais. Os dois candidatos à liderança mantêm o ritmo de visitas a vários distritos do país. No último palco onde se encontraram no fim de semana, com as Mulheres Social-Democratas (MSD), Santana Lopes comprometeu-se, se for eleito presidente do partido, a chamar o adversário para trabalhar com ele num projeto de construção de alternativa ao atual governo.

Rui Rio respondeu ao repto e disse que também espera contar com Santana se a vitória for sua. Horas antes tinha manifestado a sua oposição a qualquer alteração estatutária no próximo congresso, recusando, devido a esse princípio geral, a pretensão de as MSD serem consagradas nos estatutos do PSD já em fevereiro.

Com Lusa