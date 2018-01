Pub

A Barragem de Fagilde encontra-se na sua capacidade máxima, com 2,8 milhões de metros cúbicos de água, anunciou hoje o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques.

"Já solicitámos autorização à APA (Agência Portuguesa do Ambiente) para abrir as comportas, o que deve acontecer hoje, para poder ir passando água, porque é sempre um risco ter água a ultrapassar a barreira existente", explicou o autarca aos jornalistas.

A Barragem de Fagilde abastece os concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo. No final de outubro, devido à seca, foi necessário por no terreno uma operação de reforço de abastecimento público de água à região de Viseu, que foi suspensa no final do ano.

Segundo Almeida Henriques, neste momento haverá água para oito ou nove meses. No entanto, "o problema estrutural está longe de estar resolvido".

"A capacidade da barragem é diminuta, sobretudo se tivermos um ano de seca", frisou.

O autarca elencou várias medidas que estão a ser tomadas para que não se repita a situação de falta de água verificada no ano passado, como, por exemplo, "a instalação das ensecadeiras, que vão permitir aumentar num milhão e meio a capacidade de reserva".

"Um milhão e meio significa aumentar o tempo de sobrevivência da barragem e esta é uma medida que nós vamos conseguir ter implantada a pensar no próximo verão", afirmou.

O presidente da Câmara de Viseu explicou ainda que estão a ser adjudicados "furos diagonais" para poder ter mais capacidade de abastecimento no furo alternativo feito junto à barragem e que está a ser estudada a possibilidade de, juntamente com os municípios de Nelas e de Mangualde, haver uma captação junto ao Rio Dão, cuja água possa ser usada para a indústria.

O autarca disse que todas estas medidas são a "pensar no curtíssimo prazo".

"Há depois outras opções que são de médio prazo, designadamente o lançamento do concurso para o aumento de capacidade de reservatórios e o novo tanque da ETA (Estação de Tratamento de Águas) de Fagilde/Povolide", acrescentou.

Segundo Almeida Henriques, está também em análise a conduta de ligação ao Balsemão, "um investimento superior a 10 milhões de euros", mas estes são todos investimentos que "vão demorar dois anos/dois anos e meio a concretizar".

"Estamos a tratar do que é preciso no imediato, mas também estamos a preparar o médio prazo", frisou, fazendo votos para que, no próximo verão, a água da Barragem de Fagilde seja pouco usada para o combate aos incêndios.

Almeida Henriques avançou aos jornalistas que propôs ao Governo ficar com a gestão da barragem.

"Face ao facto de sermos nós que já temos, em termos práticos, a gestão da barragem, então que legitimamente estabeleça um protocolo connosco e que nos dê a gestão da barragem", justificou.