Viveram-se momentos de pânico no voo. As máscaras de oxigénio foram ativadas e várias pessoas choraram com a situação

Um avião da Ryanair que na passada quarta-feira partiu de Lisboa com destino ao Porto e acabou por voltar para trás e aterrar de emergência na capital terá sofrido uma despressurização que levou a que se vivessem alguns momentos de pânico na aeronave.

De acordo com o Observador, que cita fonte oficial da companhia aérea, as máscaras de oxigénio foram ativadas e a tripulação seguiu o protocolo. Foi então pedida permissão aos controladores aéreos para uma descida de altitude, de forma a aterrar em Lisboa, o que acabou por acontecer.

Ao mesmo jornal, a ANA havia dito que a aterragem tinha sido normal e que apenas tinham existido "problemas técnicos".

Um passageiro explica que foram vividos momentos de pânico enquanto tocava o "alarme de emergência" e o piloto tentava "estabilizar o avião". Depois das máscaras de oxigénio serem ativadas sentiu-se, inclusivamente, um "ligeiro cheiro a queimado".

Ao Observador, o passageiro disse ainda que, devido à diferença de pressão, as pessoas tiveram de ficar algum tempo no avião e que muita gente estava a chorar. A mesma fonte refere ainda que a primeira indicação foi de que iriam na mesma aterrar no Porto, o que acabou por não acontecer.