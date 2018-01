Pub

Aurea, Amor Electro e um espetáculo de fogo-de-artifício levaram 200 mil a sair à rua

Cerca de 200 mil pessoas juntaram-se na Avenida dos Aliados, no Porto, para a festa da passagem de ano, naquela que foi a "maior enchente de sempre", divulgou hoje a câmara municipal.

"Foi a maior enchente de sempre: cerca de 200 mil de pessoas juntaram-se na Avenida dos Aliados para a festa de Passagem de Ano", revelou hoje a autarquia em comunicado na sua página oficial.

Para a câmara, a passagem de ano foi mesmo uma "noite memorável" que contou com "dois grandes concertos" de Aurea e Amor Electro e com "um espetáculo de fogo-de-artifício intenso, a partir da Câmara do Porto".

Os últimos minutos de 2017 foram cantados pela "voz portentosa" de Aurea e, à meia-noite em ponto, ao som de "Dont't stop me now", dos Queen, começou o fogo de artifício que, ao longo de 18 minutos, iluminou o céu da cidade "para criar uma Noite de Paixão", tema do espetáculo pirotécnico.

"Na Praça dos Poveiros e no Largo da Perdição, outros dois palcos de festa, e um pouco por toda a Baixa, fez-se mais uma vez uma Passagem de Ano extraordinária no Porto, com gente a encher as ruas", indica.

