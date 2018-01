Pub

Sete feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Vila Franca

Um acidente com três viaturas ligeiras, do qual resultaram sete feridos ligeiros, está a provocar longas filas de trânsito na A1, no sentido Norte/Sul. De acordo com o destacamento de trânsito da GNR de Santarém, as filas já chegam aos 10 quilómetros.

O acidente aconteceu ao quilómetro 58,4 da A1 - zona do Cartaxo -, no sentido norte/sul, tendo o alerta sido dado às 16:19, segundo fonte do comando distrital de operações de Socorro de Santarém.

Os sete feridos, dois deles crianças, foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Duas vias estão cortadas ao trânsito, o qual está a circular apenas por uma faixa de rodagem. O trânsito é muito intenso e está a fluir a baixa velocidade, segundo fonte do destacamento de trânsito da GNR de Santarém. As filas já têm 10 quilómetros.