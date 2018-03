Pub

Autoridades acreditam que o pescador, de 83 anos, "terá batido com a cabeça numa pedra, podendo ser essa uma das causas da morte"

Um pescador de 83 anos foi hoje resgatado do rio Coura, em Paredes de Coura, em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer no local, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o idoso "encontrava-se a pescar, junto à ponte de Rubiães, quando caiu ao rio", por razões ainda desconhecidas.

"Terá batido com a cabeça numa pedra, podendo ser essa uma das causas da morte", adiantou a fonte, referindo que o alerta às autoridades foi dado cerca das 10:30 "por um outro homem que também se encontrava a pescar e que se apercebeu do sucedido".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse que, após o resgate, o pescador foi sujeito a manobras de reanimação que resultaram infrutíferas.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos bombeiros voluntários de Paredes de Coura e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença.