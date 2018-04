Pub

As autoridades policiais estão a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem, com cerca de 50 anos, que hoje foi encontrado na via pública em Matosinhos.

Segundo fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, a vítima apresentava várias fraturas, tendo sido encontrada já sem vida.

O homem foi encontrado no cruzamento da Rua Tomás Ribeiro com a Rua Afonso Cardoso, na cidade de Matosinhos, junto a um prédio com andaimes, mas "não há certeza de que tenha caído" de um desses andaimes.

No local estiveram a PSP e elementos dos Bombeiros Voluntários de Leixões.