Procedimento deve-se a motivos de segurança. Treze passageiros ficaram feridos no acidente

As autoridades vão cortar, por motivos de segurança, a árvore onde um autocarro de turismo embateu hoje de manhã, na Avenida da Liberdade, provocando um total de 13 feridos.

Segundo disse à agência Lusa Tiago Lopes, segundo comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros, o autocarro foi retirado do local pelas 11:25, com recurso a escolta policial, e vai ser transportado para o estaleiro da Carris.

De acordo com a mesma fonte, após o embate com a árvore, no sentido ascendente da avenida, dois passageiros (turistas belgas) ficaram encarcerados, mas foram retirados pouco depois.

No conjunto dos 23 passageiros do autocarro de turismo havia cidadãos de nacionalidade norte-americana, belga, suíça e britânica.

No total, segundo Tiago Lopes, foram transportados para o hospital de S. José oito feridos e cinco outros foram assistidos no local.

Uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha indicado um total de 12 feridos, quatro dos quais assistidos no local.

O trânsito está cortado nos dois sentidos da Avenida da Liberdade, desde as 11:30, por questões de segurança, enquanto as autoridades cortam a árvore.

No local do acidente estão duas viaturas médicas, duas ambulâncias do INEM e outras cinco dos bombeiros voluntários de Lisboa, Lisbonenses, Sapadores e dos bombeiros Cabo Ruivo e do Beato.

