Autocarro com 25 crianças incendiou-se em Soure

Um autocarro com 25 crianças e dois adultos incendiou-se na manhã desta sexta-feira em Soure, Coimbra. Todos os ocupantes saíram sem ferimentos da situação e não foi necessária a intervenção do INEM.

O fogo teve origem no motor, na traseira do autocarro, sendo que o interior do mesmo não terá sido afetado. Quando o motorista se apercebeu da situação, parou a viatura e retirou as crianças da viatura, explicou fonte dos bombeiros à Lusa.

O alerta foi dado por volta das 8:00 e as equipas de socorro chegaram rapidamente ao local, visto que os bombeiros se encontram a cerca de 600 metros do mesmo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quando os bombeiros chegaram ao local as crianças já tinham seguido para a escola para a qual se dirigiam, noutro autocarro da mesma empresa.

Além dos bombeiros locais, esteve presente no local a GNR.

Com Lusa