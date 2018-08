Autocarro incendiou-se em andamento. Condutor conseguiu retirar os passageiros

Sérgio Sousa Pinto, Pedro Delgado Alves e uma "festa labrega" no Lumiar

Um autocarro da Rodoviária de Lisboa incendiou-se em movimento esta manhã, por volta das 6.00, quando circulava na Rua do Lumiar, em frente ao mercado, em Lisboa. Não há feridos a registar.

O condutor foi a tempo de tirar todos os passageiros, que eram ainda "poucos" àquela hora, segundo fonte da PSP, antes de a viatura ser consumida pelas chamas, "quase na totalidade".

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o incêndio foi dado como extinto às 7.30. Ainda não são conhecidas as causas do acidente

O autocarro já foi entretanto rebocado e já se procedeu à limpeza da via, segundo a PSP.

Na semana passada, um despiste de outro autocarro da Rodoviária de Lisboa, junto ao aeroporto, fez cerca de duas dezenas de feridos.