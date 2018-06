Pub

Sete autarquias do PS e seis do PSD aprovaram por unanimidade pedido de audiências ao Presidente da República, chefe do Governo e comandante da Força Aérea.

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou quinta-feira, por unanimidade, a exigência de uma solução rápida para a antiga base aérea de Tancos, dado o seu elevado estado de degradação.

"Se a opção militar não for seguida, então que se avance já para uma solução civil", afirmou esta sexta-feira ao DN o presidente da câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire.

Esta posição unânime das sete autarquias do PS e seis do PSD surge um mês após a divulgação do estudo em que a Força Aérea, por indicação da tutela, substituiu a base de Tancos - indicada em 2017 - pelas infraestruturas de Ovar e Beja como alternativas para instalar as aeronaves de transporte estacionadas no Montijo.

A prevista transformação da base aérea do Montijo no aeroporto complementar de Lisboa obrigará a Força Aérea a deslocalizar as suas frotas - helicópteros EH-101 e aviões de transporte C-130 e C-295 - para outras unidades do país.

A reativação da antiga base de Tancos, situada no Polígono Militar de Tancos e junto às instalações do comando da Brigada de Reação Rápida e do Regimento de Paraquedistas, foi indicada em 2017 como a melhor solução para receber as atuais esquadras de transporte e os novos KC-390. Mas as posteriores responsabilidades atribuídas à Força Aérea em matéria de combate aos fogos levaram o ramo a propor este ano Ovar e Beja como alternativas: a primeira para os meios médios e pesados de luta contra os incêndios e a segunda para as aeronaves de transporte.

Surpreendidos com esse volte-face, os autarcas decidiram assim "pedir de imediato" reuniões sobre a matéria com o Presidente da República, com o primeiro-ministro e com o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, adiantou Fernando Freire.

Na base desses pedidos está o apelo à valorização do interior, repetido há dias por Marcelo Rebelo de Sousa, e pela defesa dessa políticas que constam do programa do Governo, explicou o autarca.

O Médio Tejo é uma região de baixa densidade populacional, onde as autarquias oferecem bonificações em matéria de IRS e IMI, lembrou Fernando Freire, cuja autarquia tem terrenos disponíveis para a construção de habitações destinadas a acolher os militares que se desloquem para Tancos e respetivas famílias.

A infraestrutura aeronáutica de Tancos transitou em 1993 para o Exército, para ali instalar a sua anunciada futura esquadra de helicópteros. Esse programa nunca se concretizou e a pista tem desde então sido utilizada apenas para treino das tropas paraquedistas portuguesas e de militares e tripulações de forças aéreas estrangeiras.

