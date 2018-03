Pub

A circulação na via Sul-Norte foi retomada às 22h30

A circulação na Linha do Norte esteve interrompida no sentido Sul-Norte devido a um atropelamento mortal junto ao apeadeiro de Santana (Cartaxo), confirmou ao DN fonte da GNR local.

De acordo com informações do Comando Territorial da GNR de Santarém, a circulação, que se fazia apenas numa via, voltou a circular com normalidade às 22h30.

O alerta foi dado às 19h30 e a vítima mortal é do sexo masculino, mas não foi possível apurar a idade, segundo a mesma fonte.

No local estiveram várias patrulhas da GNR e ainda os Bombeiros Voluntários do Cartaxo.