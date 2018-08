Ascensor da Nazaré deverá retomar funcionamento na terça-feira

O Ascensor da Nazaré, que liga a praia ao Sítio, parado desde o dia 25 de abril devido à queda de pedras da arriba, deverá retomar o funcionamento na próxima terça-feira, divulgaram hoje os Serviços Municipalizados.

"A abertura do Ascensor da Nazaré ao público está prevista para a próxima terça-feira, dia 15", disse à agência Lusa Orlando Rodrigues, vereador na Câmara e vogal dos Serviços Municipalizados da Nazaré (SMN).

O funcionamento do ascensor, que liga a praia ao Sítio, foi suspenso em 25 de abril, como medida preventiva, devido à queda de pedras da arriba sobranceira ao túnel atravessado pela linha daquele transporte centenário.

Os inertes, cuja queda havia sido registada no dia anterior, "só não alcançaram a linha por terem "ficado retidos numa rede metálica de sustentação de pedras" colocada pelos serviços em novembro de 2016, divulgaram na altura os SMN.

A análise técnica efetuada pelos serviços identificou, no entanto, "uma situação de risco que colocava em causa a segurança de pessoas e bens", e determinou a paragem do ascensor até que fosse suprimido.

De acordo com Orlando Rodrigues, a situação foi comunicada à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que tutela a arriba da área sobranceira ao túnel do ascensor e que a 30 de abril efetuou uma vistoria ao local.

A APA "delegou nos SMN a resolução do problema", alegando, segundo o vereador, "não deter meios para a resolução do problema com a brevidade que estes serviços necessitavam".

Os serviços encetaram então "uma intervenção que ficou concluída na quinta-feira (dia 10)", visando "a retirada dos inertes que caíram e o reforço da rede protetora da área sobranceira ao túnel do ascensor", explicou Orlando Rodrigues.

De acordo com o vereador, os trabalhos já foram verificados pela APA, que "visitou o local e avaliou a supressão do risco".

Os serviços aguardam agora "por um ofício dessa entidade a comunicar a viabilização, para que essa informação seja remetida ao IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes] e à entidade que procede à fiscalização de segurança do equipamento", para que seja autorizado o retomar do funcionamento do ascensor, concluiu.

Inaugurado em 28 de julho de 1889, o ascensor da Nazaré liga a praia ao Sítio, numa extensão de 318 metros, com uma inclinação de 42%.

As primeiras carruagens eram movidas por meio de uma máquina a vapor, que esteve em funcionamento até 1963, data do único acidente da história do elevador.

Encerrado após o desastre, durante cinco anos, voltou à atividade com novos carros e um novo sistema de tração, de transmissão e acionamento elétrico, provido de um triplo sistema de travagem.

Em 2001 foi beneficiado com a substituição das carruagens, por umas mais modernas e seguras.

O elevador, gerido pelos SMAS, é anualmente alvo de uma paragem para manutenção dos equipamentos, tendo nos últimos anos sido efetuadas obras na linha e na modernização dos cais de embarque de passageiros.

Considerado um atrativo turístico, o ascensor transportou em 2017 946.566 pessoas, quase mais 60 mil que os 897 mil passageiros registados em 2016.