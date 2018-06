As "regras de ouro" para as compras online seguras

Pub

Com uma previsão do número de casos poder triplicar este ano, a PJ deixa alguns conselhos para a prevenção destes cibercrimes

Passa tudo por um básico bom senso, transportando para as transações comerciais online as cautelas que todos teriam nas compras "ao vivo". Com a colaboração da Unidade de Cibercrime da Europol, a PJ recomenda (a ordem é aleatória):

1- Confiança

Use marcas e lojas com que já está familiarizado, tenha relação ou já tenha utilizado. Verifique as avaliações de vendedores individuais em sites como Amazon ou EBay.

2- Controlo

Controle todos os possíveis encargos. Antes de facultar os dados do se cartão para pagar um serviço contínuo, saiba como suspender o pagamento, em caso de necessidade

3- Guardar dados

Há muitos sites de comerciantes que pedem para guardar os seus dados. Certifique-se de todos os riscos que isso pode implicar

4- Cartões de crédito ok

Para comprar produtos online os cartões de crédito podem se a melhor opção, pois a grande maioria dispõe de uma forte política de proteção ao cliente. Além disso, pode ser reembolsado pelo emissor do cartão, se não conseguir o que pretende.

5- Cadeado de segurança

Para garantir que a sua transferência está protegida, confirme a existência do símbolo do cadeado na barra URL e use os protocolos HTTPS e SSL ao navegar na internet

6- Guarde documentos

Salve e guarde todos os documentos relacionados com as compras online. Podem ser necessários para definir as condições de venda e para provar que pagou

7- Nada de adiantar dinheiro

Quando comprar alguma coisa online a outra pessoa não envie dinheiro adiantado

8- Proteja as suas passwords e PIN

Nunca envie o seu número de cartão, PIN ou outro dado do seu cartão para outra pessoa por e-mail

9- Não envie dinheiro a desconhecidos

Se algum desconhecido lhe pedir dinheiro onlline, seja qual for a história, nunca envie. Pense se daria essa quantia a algum desconhecido na rua

10- E-mail encriptado

Nunca envie os dados do se cartão por e-mail que não seja encriptado. Algumas lojas fora da Europa podem pedir o envio de uma cópia do seu cartão e passaporte por fax, como garantia.

11- Sites autenticados

Não faça as suas compras em sites que não tenham uma autenticação completa dos cartões de crédito (Verified by Visa / Mastercard Secure Code)

12 - Não faculte dados cartão se não fizer compra

Se não fizer nenhuma compra, não forneça os dados do seu cartão, O seu cartão de crédito deve ser protegido como o dinheiro.