Pub

Investigação feita nos EUA indica que a capacidade de adiar recompensas tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Pediatra e psicóloga discordam

Considera que as crianças de hoje têm menos capacidade de esperar e são mais impulsivas do que as crianças dos anos 60? Mais de 70% dos 358 adultos americanos confrontados com esta questão acha que as novas gerações têm menos autocontrolo do que há 50 anos, mas parece que esta é uma perceção errada. De acordo com um estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia, os jovens de hoje são capazes de adiar recompensas durante mais tempo. Uma conclusão muito questionada pelos especialistas portugueses ouvidos pelo DN.

"Embora estejamos a viver numa era de gratificação imediata, onde tudo parece estar disponível imediatamente, via smartphone ou internet,o nosso estudo sugere que as crianças de hoje podem adiar a recompensa durante mais tempo do que as crianças nos anos 1960 e 1980", diz Stephanie M. Carlson, psicóloga da Universidade de Minnesota e principal autora do estudo. Uma descoberta, frisa, que contradiz a perceção dos adultos de que as novas gerações têm menos autocontrolo do que as anteriores.

Na base da investigação está o chamado "teste do marshmallow", um estudo desenvolvido por Walter Mischel, da Universidade de Stanford, no final dos anos 60. Durante a experiência, as crianças, com idades entre os 3 e os 5 anos, escolhiam entre comer de imediato um marshmallow (ou outro doce), ou esperar para receber outro. Fora da sala, os investigadores viam quanto tempo as crianças eram capazes de aguardar. E poucas conseguiram esperar para obter uma recompensa maior, acabando por comer o doce ao fim de pouco tempo.

Foi pedido a crianças, com idades entre os 3 e os 5 anos, que escolhessem entre comer de imediato um marshmallow ou esperar para receber outro doce. O objetivo era ver quanto tempo as crianças eram capazes de aguardar Facebook

Twitter

Agora, os investigadores analisaram os resultados do teste original, bem como as repetições feitas nos anos 80 e no início dos anos 2000. E, ao contrário do que era esperado, as crianças das novas gerações esperaram, em média, mais dois minutos (num período total de 10) do que as dos anos 60 e mais um minuto do que as que participaram na experiência nos anos 80.

Para o coautor do estudo Yuichi Shoda, da Universidade de Washington, os resultados são um exemplo de como a intuição pode estar errada.

Confrontado com as conclusões do estudo, o pediatra Mário Cordeiro diz que "é impossível através de um teste destes comparar gerações, sejam quais forem, muito mais em contextos radicalmente diferentes". O "adiar a recompensa", prossegue, é um "conceito vago e não se reduz a comer caramelos maiores ou menores conforme o tempo de espera - isso será bom para macaquinhos, com o devido respeito".

"Quero tudo, já!"

Na opinião de Mário Cordeiro, que considera o teste fraco em termos epidemiológicos, "as gerações atuais (nas sociedades ocidentais, claro), por terem acesso a tudo desde o nascimento, designadamente conforto e bens que muitas vezes ferem a frugalidade e são manifestamente exagerados, são mais exigentes, quer em termos do que desejam (ou até exigem), quer relativamente ao timing que consideram adequado para essa obtenção, expresso num 'quero tudo, já!', que tem de ser contrariado". O que gera "birras, frustração e raiva".

Uma visão semelhante é partilhada por Ana Gomes, psicóloga clínica e docente da Universidade Autónoma de Lisboa, que diz que, com base na sua experiência, não se revê nos resultados. "Do que vejo na clínica, até me levava a acreditar que se passasse exatamente o oposto. Vejo muita impulsividade, dificuldade em esperar, o querer tudo rapidamente", adianta. Por outro lado, adverte, "na Europa, a realidade poderá ser outra".

Os investigadores apontam várias explicações para uma maior capacidade de esperar ao longo dos anos, nomeadamente o aumento do Q.I. nas últimas décadas, um maior acesso à educação pré-escolar e um aumento do pensamento abstrato, que associam à utilização das tecnologias. Sobre este ponto, Ana Gomes contrapõe dizendo que "um dos efeitos adversos do uso precoce e exagerado das tecnologias é precisamente as crianças não conseguirem esperar. Têm tudo num clique".

"um dos efeitos adversos do uso precoce e exagerado das tecnologias é precisamente as crianças não conseguirem esperar

"Isto mostra como evoluímos"

Educador de infância há 33 anos, Luís Ribeiro tem uma opinião diferente: "Revejo-me perfeitamente nos resultados. É mais uma evidência de como evoluímos socialmente e do ponto de vista do conhecimento". Para o presidente da Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI), existe "a ideia de que antes se sabia mais, de que as coisas eram melhores". Contudo, defende, "o nível cognitivo e intelectual é hoje muito superior", pelo que "as crianças estão muito mais capazes do que nos anos 60".

Luís Ribeiro acredita que as gerações mais novas "são capazes de ter uma capacidade de interação com um objeto de uma forma mais duradoura, ou invés de obedecer a estímulos". De uma maneira geral, aponta, "temos crianças mais pacientes e mais capazes, ao contrário daquele que é o discurso dominante".

Na sequência do estudo inicial, conduzido por Walter Mischel, a capacidade de esperar pela recompensa na primeira infância foi associada a vários aspetos positivos na adolescência, nomeadamente a melhores resultados académicos, pesos mais saudáveis, melhor capacidade de lidar com o stresse e a frustração, responsabilidade social.

Reconhecendo que "é difícil" ensinar uma criança a esperar, a psicóloga Ana Gomes sublinha que "esta é uma capacidade muito estruturante para o seu desenvolvimento", já que a ajuda "a projetar o futuro a médio e longo prazo". Há adultos, refere, "que não o conseguem fazer".

A importância dos quatro t's

Mário Cordeiro lembra que as crianças devem aprender que é através dos "quatro t's - talento, trabalho, tempo e técnica - que se aprendem a fazer as coisas bem feitas e que isso exige um determinado timing". "A ideia de que se pode ter tudo, e que mal feito ou bem feito é indiferente tem de ser combatida. O rigor é importante, bem como o sentimento de aperfeiçoamento e de 'fazer bem porque isso é que é correto'. O valor do trabalho tem de ser alimentado, desde pequeninos", conclui o pediatra.