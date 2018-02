Pub

Empresário Raul Schmidt foi preso no Sardoal

O empresário Raul Schmidt, arguido na operação brasileira Lava Jato, foi este sábado à tarde capturado pela Polícia Judiciária no Sardoal, distrito de Santarém.

A captura, noticiada pela Globo, foi realizada no cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal da Relação de Lisboa,l com vista à sua extradição para o Brasil.

"Em trabalho conjunto de inteligência entre a Polícia Federal brasileira, Ministério Público Federal do Brasil, Interpol e as autoridades portuguesas, ele [Raul Schmidt] foi localizado e preso", refere a nota da Polícia Federal brasileira.

A Lusa contactou o advogado de Raul Schmidt, Pedro Delille, que escusou-se a confirmar o sucedido, remetendo para domingo de manhã esclarecimentos sobre a situação do seu constituinte.

Numa informação prestada pelo tribunal à Lusa, o juiz relator do processo de extradição rejeitou, no dia 24 de janeiro, o pedido de reapreciação do acórdão por "falta de fundamento legal e violação do caso julgado" e "emitiu mandados de detenção contra Raul Schmidt Júnior".

Raul Schmidt, que no Brasil é suspeito de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa, estava proibido de se ausentar do país e obrigado a apresentação semanal às autoridades, mas, segundo informações policiais, faltou a apresentações, justificando com atestados médicos.

Segundo a imprensa brasileira, além de atuar como operador financeiro no pagamento de subornos aos agentes públicos da Petrobras, o empresário luso-brasileiro também aparece como intermediário de empresas internacionais na obtenção de contratos de exploração de plataformas da Petrobras.

Na 13.ª Vara Federal da Justiça Federal, em Curitiba, há dois processos contra Schmidt por corrupção, organização criminosa e branqueamento de capitais. As duas ações penais aguardam o resultado do processo de extradição. Com Lusa