Já passaram 20 anos e sinto as minhas memórias desgastadas pelo tempo. A sensação que tenho é a de não conseguir transcrever toda a emoção vivida nesses dias, mas lembro-me de passar três dias magníficos, de descoberta e aventura, com o meu irmão e a minha mãe.

Fui em finais de julho, depois da época de exames da faculdade, debaixo de um calor quase infernal, que tentava sacudir nos vulcões de água e na cascata dos Jardins da Água. "Corria" pelos pavilhões com medo de que o tempo me faltasse para conhecer todos os países e carimbar, no passaporte, a minha viagem.

Aprendi como numa verdadeira aula de história, admirei a imponente Pala do Pavilhão de Portugal, quase desesperei para entrar no Pavilhão da Utopia (agora Pavilhão Atlântico), viajei pelos Oceanos (no Oceanário), admirei toda a agitação que se fazia sentir numa viagem de teleférico, valorizei a intervenção, tão bem conseguida, numa zona completamente desqualificada da cidade e, acima de tudo, orgulhei-me do meu país... por conseguir mostrar ao mundo que apesar de pequenos, territorialmente, sempre fomos grandiosos e destemidos.