Meixão seguia em 16 malas, que iam para o Vietname. Cada quilo vale cerca de mil euros

Mais de quinze malas de porão com 317 quilogramas de meixão vivo foram apreendidas no aeroporto de Lisboa, informou hoje o Ministério das Finanças. O meixão é uma enguia europeia na fase larvar, uma espécie protegida e de pesca proibida.

A apreensão foi feita na alfândega do aeroporto de Lisboa: oito viajantes levavam o meixão em 16 malas, acondicionado em sacos de plástico com água, intercalados com sacos térmicos. O destino final era o Vietname.

"Trata-se de uma das espécies mais traficadas no mercado negro, sendo um comércio ilegal muito apetecível, podendo um quilograma atingir o valor de 1.000 euros", afirma o Ministério das Finanças, no comunicado, destacando o trabalho da Autoridade Tributária e Aduaneira (alfândega), tutelada pelo ministério, na apreensão efetuada pela ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

O meixão é procurado para fins alimentares, especialmente nos mercados asiáticos.