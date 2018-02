Pub

Vencedores do Global Impact Challenge vão agora apresentar-se na NASA. Cascais recebe em outubro a SingularityU Portugal Summit Cascais para debater a ciência e inovação

Os vencedores do "SingularityU Portugal Global Impact Challenge" foram conhecidos esta segunda-feira, em Cascais, vila que irá acolher o SingularityU Portugal Summit, nos dias 8 e 9 de outubro.

SkinSoul, um dos vencedores do desafio, é uma aplicação que, através de inteligência artificial, reduz o tempo de diagnóstico de cancro de pele. Mov.e, o outro vencedor, é uma transformação digital do contrato de eletricidade que permite ter acesso ao mesmo a qualquer momento, em qualquer lugar, com segurança e privacidade a um custo competitivo, devido à tecnologia blockchain. Os concorrentes vão ter a oportunidade de potenciar as suas ideias num programa de 10 semanas com a equipa da Singularity University no SU Ventures Incubator Program, situado no NASA Ames Research Center, em Silicon Valley (EUA).

O projeto é uma parceria entre a Beta-i, a Câmara Municipal de Cascais e a Nova School of Business and Economics, ao qual se candidataram 73 projetos diferentes, dos quais foram apurados oito finalistas. O concurso estava especialmente focado nas áreas da organização, educação e ambiente.

O SingularityU Portugal Summit, evento anunciado também esta segunda-feira, vai ter lugar no Grande Auditório do novo Campus da NovaSBE, em Carcavelos. A iniciativa promete "um programa intenso para executivos, empreendedores, decisores financeiros e políticos", refere a Nova em comunicado. A Singularity University está associada a projetos de projetos científicos de cariz tecnológico vanguardista.

Foram para já prometidas as visitas de líderes internacionais de várias áreas e figuras influentes nos campos da ciência, tecnologia e inovação, nos dois dias da cimeira. Juntos vão discutir temas como o rápido avanço das tecnologias, e o seu impacto futuro na indústria, negócios e economia global. Para Rob Nail, CEO da Singularity University, "os participantes podem contar com dois dias intensos para aprenderem a olhar o mundo de forma diferente. As discussões serão centradas em temas específicos que vão ter impacto no país e nas suas organizações nos próximos 10, 20 anos", explica, no comunicado.