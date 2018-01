Pub

Administração Regional de Saúde lançou concurso para mais de 3500 horas semanais, mas garante que há mais contratação direta

A Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) vai apostar na contratação direta de médicos sem especialidade para reforçar os centros de saúde da região, uma opção criticada pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e pela Ordem, que lembram que cerca de 100 especialistas esperam desde outubro um concurso para serem colocados. A ARSLVT prevê a contratação de profissionais formados em medicina, indiferenciados, para 3553 horas semanais nos seus 15 agrupamentos de centros de saúde. Na prática, no final de 2017 existiam 20 médicos prestadores de serviço e em fevereiro passarão a ser 57, adianta o presidente da ARS ao DN, que garante que haverá mais contratação direta e menos recurso a empresas.

A denúncia partiu do próprio SIM, que acusa a Administração Regional de Saúde de se preparar para pagar a estes profissionais um preço por hora superior ao que é pago aos médicos especialistas. Segundo contas feitas ao DN pelo presidente do sindicato, os clínicos indiferenciados recebem 24 euros por hora, enquanto o pagamento a um especialista é de 15,84 euros/ /hora. "Em vez da aposta na formação e na carreira médica, constata-se a delapidação de recursos financeiros em empresas de serviços médicos, com custos superiores e cuidados de saúde sem a diferenciação técnica e científica dos médicos da carreira médica", defende Jorge Roque da Cunha.

Uma acusação acompanhada pela Ordem dos Médicos, que, no final do ano passado, pela voz do seu bastonário, Miguel Guimarães, já tinha afirmado não querer "em Portugal médicos indiferenciados, médicos sem especialidade", por diminuírem "aquilo que é a qualidade global da medicina". Ontem, foi a vez de o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem considerar, em declarações à Lusa, "incompreensível que se contratem médicos não especialistas, sem a formação adequada, para fazer um trabalho de especialista em medicina geral e familiar, sobretudo quando há vários médicos que terminaram a especialidade e que aguardam a abertura de concursos há vários meses". Razões que levam a secção presidida por Alexandre Valentim Lourenço a pedir ao ministro Adalberto Campos Fernandes que confirme se deu ou não autorização para esta contratação e esclarecer em que ponto estão os concursos para cerca de cem especialistas.

Ao DN, o presidente da ARSLVT adianta que esta é uma solução transitória - embora o caderno de encargos fale em acordos de um ano, renováveis até um máximo de quatro - até à colocação "a muito curto prazo de 43 especialistas em Medicina Geral e Familiar". Luís Pisco garante ainda que há uma "aposta na contratação direta de prestadores de serviços médicos" (ver entrevista), contrariando Jorge Roque da Cunha, que garante que a maioria das contratações é feita através de empresas.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar também rotula de "incompreensível" esta medida, quando há médicos de família a aguardar concurso para ingresso na carreira, embora admita que vai ser difícil diminuir o número de clínicos indiferenciados nos próximos anos, por se terem esgotado as capacidades formativas. "Quer dizer que nos próximos anos irão ficar sem acesso a formação médica pós-graduada centenas de médicos em cada ano. Estes colegas vão ficar vulnerabilizados sem formação médica e com trabalho precário", argumenta Rui Nogueira.

Os agrupamentos de centros de saúde com mais horas semanais a concurso são os de Sintra, Cascais e Loures/Odivelas (846) e os de Almada/Seixal, Arrábida e Arco Ribeirinho (842 horas). Refira-se que os médicos não especialistas não podem ter lista de utentes - não podem acompanhar crianças e grávidas, por exemplo - e apenas poderão fazer consultas ocasionais, mais destinadas aos utentes que estão fora das listas. Como o DN noticiou recentemente, em dezembro de 2017 mais de 700 mil portugueses inscritos nos centros de saúde (707 206) ainda estavam fora das listas.