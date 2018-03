Aplicação que ajuda a cozinhar vence concurso na Futurália

Pub

Cook Wizard é a vencedora da primeira edição do App Start Up. A aplicação sugere receitas com base nos ingredientes que existem em casa do utilizador

"O que vou cozinhar hoje?" Foi a pensar na resposta a esta questão que cinco alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas de Nelas criaram a Cook Wizard. Esta aplicação venceu a primeira edição do App Start Up que decorreu na Futurália e funciona como um assistente mobile que sugere receitas e ajuda a controlar a despensa ou o frigorífico do utilizador.

A aplicação tem uma despensa virtual que atualiza à medida da utilização dos ingredientes nas receitas. Permite ainda ao utilizador ter uma lista de compras sempre à mão que liga o carrinho de compras automaticamente à despensa virtual.

O App Start Up decorreu pela primeira vez na Futurália, feira de Educação e Formação, que decorre até este sábado na FIL. Com o objetivo de ligar as diversas soluções desenvolvidas pelos alunos ao mercado emergente das Mobile Apps, a iniciativa App Start Up pretende dar condições de formação e financeiras aos alunos.

"A primeira edição do App Start Up foi um grande sucesso e serviu para demonstrar o excelente trabalho que alunos e professores têm desenvolvido ao longo dos anos letivos. Queremos continuar a criar condições para desenvolver a capacidade criativa e empreendedora dos jovens, para a resolução de problemas reais e de causas sociais de forma a tornar o mundo em que vivemos mais sustentável", afirmou João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, num comunicado.

O App Start Up foi organizado no âmbito da parceria DNS.pt, APDC, IADE e Beta-i com o Apps for Good. O programa educativo tecnológico Apps for Good tem como objetivo principal fazer emergir uma nova geração de jovens empreendedores que criem soluções tecnológicas inovadoras para resolver problemas sociais.

A Cook Wizard vai ser financiada e desenvolvida profissionalmente pelo DNS.pt, um dos parceiros do programa.

11ª edição da Futurália começou esta quarta-feira e termina este sábado, dia 17, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, em Lisboa.