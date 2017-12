Pub

Recolha só é retomada hoje, com reforço das juntas para limpar as zonas públicas

Dias de festa são também sinónimo de dia sem recolha de lixo. Um cenário que piora quando esse dia é o Natal e se fica com os embrulhos e as caixas em casa para despachar e o dia anterior foi domingo (quando habitualmente já não há recolha). A prever uma concentração de lixo junto dos caixotes na rua, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) apelou aos lisboetas para "acondicionarem bem os resíduos no interior das habitações e apenas os colocarem para remoção no dia 26 de dezembro". Se muitos cumpriram as recomendações, outros tantos não o terão feito, pelo menos assim o mostram alguns caixotes do lixo da capital.

As próprias juntas de freguesia contavam, já antes das festas, com o civismo dos seus fregueses. Em Arroios ainda se fez a recolha do lixo indevido - aqueles sacos e caixotes que são deixados na rua - no domingo. "Temos de ter respeito pelos cidadãos que respeitam o espaço público, recolhemos o lixo indevido, mas a verdade é que não devia haver lixo na rua", sublinhou a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. A junta faz este serviço como complemento à recolha da câmara. Que se fez pela última vez a 24 de dezembro e só hoje volta a ser feita.

Na freguesia da Misericórdia (Cais do Sodré e Bairro Alto) o Natal não é a época mais preocupante. "Divulgámos a informação junto da população e comerciantes de que não há recolha, mas como a maior parte do lixo que sentimos é dos visitantes e da noite, não contamos ter muito nestes dias", antecipou a autarca Carla Madeira.

Ainda assim, "no dia 26 temos as nossas equipas todas mobilizadas para pôr a freguesia limpa", acrescenta. Lembrando que estes dias "são feriados especiais" e que por isso "os trabalhadores da higiene urbana também têm de ter a possibilidade de os passar junto da família".

Em Arroios, também hoje vai ser dia de limpeza das ruas para garantir que ao final do dia já não se note que nos últimos dois não houve recolha de lixo.

Só hoje ao final do dia a cidade deve voltar ao normal, com os caixotes do lixo vazios e sem embalagens e sacos encostados e espalhados pela rua. É que apesar dos avisos há ainda quem não acondicione o lixo em casa à espera do dia de recolha e prefira pôr tudo na rua.

Além disso, as associações de defesa do ambiente aconselham a que se reutilizem os embrulhos de Natal, como sacos, caixas ou frascos. Tudo o que tiver mesmo de ir para o lixo deve ser separado para ser colocado no ecoponto e reciclado. Evitando desperdícios, menos sacos vão parar às ruas neste dia e o planeta agradece.