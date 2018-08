António Luciano dos Santos Costa é o novo bispo de Viseu

António Luciano dos Santos Costa foi hoje nomeado pelo papa como novo bispo de Viseu, sucedendo assim a Ilídio Leandro, que em 2017 pediu a resignação por motivos de doença, anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Segundo informação disponibilizada no seu sítio na Internet, a CEP informa que até ao momento o sacerdote era vigário episcopal para o clero da Diocese da Guarda.

O novo bispo de Viseu nasceu no dia 26 de março de 1952 em Corgas, na freguesia de Sandomil, concelho de Seia, no distrito da Guarda. Depois de ter frequentado a escola primária de Corgas e o colégio de Nossa Senhora da Conceição, em São Romão, António Luciano dos Santos Costa ingressou na Escola de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra, onde exerceu as funções de enfermeiro nos Hospitais da Universidade.

Após cumprir o serviço militar em Moçambique, retomou funções na mesma unidade hospitalar, completando a formação em Enfermagem, refere a CEP.

No ano letivo de 1980/81, iniciou o seu percurso para a formação sacerdotal, tendo sido ordenado diácono a 08 de dezembro de 1984 e, no verão seguinte, presbítero, na Sé Catedral da Guarda, diocese onde desempenhou várias funções e também foi professor de Educação Moral e Religiosa Católica.

Enviado para Roma com a finalidade de estudar Teologia Moral na Academia Alfonsiana no biénio de 1987/1989, a CEP afirma que o sacerdote integrou a Comunidade do Pontifício Colégio Português, adiantando ainda que, "em outubro de 1989 iniciou funções de professor de Teologia Moral no Seminário Maior da Guarda e de Deontologia Profissional e Ética na Escola de Enfermagem, funções que exerceu até ao ano académico de 2011".

António Luciano dos Santos Costa foi também vice-postulador da Causa de Beatificação e Canonização de João de Oliveira Matos, que foi bispo auxiliar da Guarda, tendo sido igualmente nomeado juiz do Tribunal Eclesiástico e notário para as causas de Beatificação e Canonização de monsenhor Joaquim Alves Brás e da beata Rita Amada de Jesus.

"Empenhou-se como padre, professor, pároco, capelão e vigário episcopal para o clero em várias frentes de ação pastoral na sua diocese", salienta a Conferência Episcopal, acrescentando que foi também pároco de várias paróquias, primeiro no arciprestado da Guarda e depois no da Covilhã, onde, segundo a CEP, "iniciou trabalho pastoral no mundo universitário e, graças a diligências feitas pelo primeiro reitor", foi possível criar na Universidade da Beira Interior uma capelania promovida pela própria instituição de ensino.

Ilídio Leandro foi nomeado bispo da Diocese de Viseu a 10 de junho de 2006, tendo a ordenação episcopal e a entrada oficial na diocese decorrido a 23 de julho do mesmo ano.

Em setembro de 2017, o papa Francisco aceitou o pedido de resignação que o prelado tinha feito há cerca de quatro meses. Hoje, em declarações à agência Lusa, Ilídio Leandro, que completa 68 anos em dezembro, disse estar feliz com a nomeação de António Luciano dos Santos Costa como seu sucessor.

"D. Antonio Luciano é uma prenda que a Igreja Diocesana de Viseu vai receber e com a qual se vai sentir muito bem no caminho que Deus quer que ela percorra", afirmou o bispo.

Adiantando não ter dúvidas de que a diocese "ficará bem entregue", Ilídio Leandro deseja ainda ao novo prelado "as maiores felicidades na condução desta sua Igreja e que se sinta, de facto, muito feliz", acrescentando que agradece a Deus "a vida, a saúde que me tem dado, e louvo a Deus este dom para a diocese de Viseu".