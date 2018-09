António Costa marca encontro com Pedro Sánchez para breve

O Primeiro-Ministro, António Costa, falou hoje de manhã por telefone com o novo Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e ambos combinaram um encontro para breve, disse hoje à Lusa fonte do gabinete do governante português.

Segundo a mesma fonte, o encontro entre os dois líderes socialistas deverá acontecer depois da formação do Governo de Madrid e do regresso de António Costa da deslocação que tem este mês aos Açores e aos Estados Unidos.

Já na sexta-feira, António Costa felicitou Pedro Sánchez pela sua indigitação como presidente do Governo, após a aprovação de uma moção de censura ao executivo de Mariano Rajoy, dizendo esperar que com o novo Governo espanhol as relações entre Portugal e Espanha "continuem a melhorar", no seguimento dos projetos que os dois países têm em curso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Quero desejar ao novo presidente do Governo, Pedro Sánchez, as maiores felicidades e que, com o seu Governo, as relações entre Portugal e Espanha continuem a melhorar e na senda que temos vindo a desenvolver".

Em declarações aos jornalistas, em Loulé, António Costa sublinhou a importância da continuidade dos projetos que unem os dois países "quer do ponto vista bilateral, quer no âmbito da União Europeia, em particular, o projeto das interconexões energéticas que são absolutamente fundamentais".

O Primeiro-Ministro aproveitou ainda a ocasião para "enviar um abraço de muita amizade" a Mariano Rajoy, referindo que "foi um gosto trabalhar com ele novamente", depois de já o ter feito há uns anos, quando ambos eram ministros.

O Parlamento espanhol aprovou na sexta-feira uma moção de censura que afastou o executivo de direita liderado por Mariano Rajoy e ao mesmo tempo elegeu o novo presidente do Governo, Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que promoveu essa proposta.

Pedro Sánchez prestou hoje juramento como chefe do executivo espanhol e tem agora de apresentar a composição do seu executivo, o que deverá acontecer nos próximos dias.

António Costa desloca-se aos Açores e aos Estados Unidos entre 09 e 12 de junho para as comemorações do Dia de Portugal.