O antigo Cinema Charlot, no Porto, com valor fiscal de 780 mil euros, está em leilão pelas Finanças por um euro até 19 de abril, sem que os antigos proprietários acreditem que volte a ser cinema.

O antigo Cinema Charlot, com 400 lugares, foi inaugurado em 1976 aquando a abertura do Centro Comercial Brasília, na rotunda da Boavista, e encerrou como sala de cinema no início do século XXI, para estar hoje à venda na página da da Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) pelo preço-base de um euro.

A Lusa pediu mais esclarecimentos ao Ministério das Finanças, mas não foi possível obter informações adicionais.

Com a designação "bens penhorados", no portal da ATA encontram-se as instalações do antigo Cinema Charlot em leilão, com uma área bruta de mil metros quadrados e um valor patrimonial tributário de 780 mil euros.

O nome do executado neste processo que envolve o Cinema Charlot é a Imobiliária Progressiva Boavista (IPB).

Contactado pela Lusa, Nuno Mateus, responsável pela IPB, apenas disse que não tem esperança de que o Cinema Charlot volte a abrir como sala de cinema, acrescentando que, neste momento, o entendimento que a imobiliária tem é que não deve prestar "quaisquer tipo de declarações".

"Eu acho que as salas de cinema antigas, os cinemas isolados como o Charlot e tantos outros, ninguém tem esperança que voltem a ser cinema", declarou.

As visitas ao imóvel podem ser feitas a partir do próximo dia 02 de abril, pelas 10:00, com marcação prévia, indica a ATA.

As propostas de compra para o antigo cinema podem chegar até às 15:00 de 19 de abril, dia em que se abrem as propostas.