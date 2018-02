Pub

Comunidade chinesa assinala a sua principal festa, equiparada ao Natal europeu, e que é também o período da reunião familiar, com um jantar numa mesa redonda, sinónimo de união. Se estivessem no país de origem, as comemorações seriam diferentes: uma semana de animação onde não falta o fogo-de-artifício. E muitos viajam no que é o período de maior êxodo mundial.

Esta tem sido uma semana de celebrações do Ano Novo Chinês, cujos festejos se iniciaram oficialmente a 23 de janeiro e acabam a 2 de março. Hoje, ontem para quem mora na China, começou o ano do Cão de Terra, a "mãe" de todos, que "produz e alimenta" e que se espera próspero para os países que o festejam. Já para as pessoas que têm este signo são tantas as probabilidades de o ano correr bem como de correr mal e, para o evitar, a superstição manda vestir roupa interior vermelha. É o que vai fazer Sang Win Lamm, 24 anos, estudante em Portugal.

"Sou cão e vou vestir-me toda de vermelho. É que há grandes probabilidades de este ser um ano de má sorte e não vou facilitar", justifica Sang Win, em português, apesar do pouco tempo que tem de vivência no país. Estudou Língua Portuguesa na China e está cá a fazer o mestrado em Ciências Empresariais. É mais um passo para a carreira profissional. "Interesso-me muito pela língua e cultura portuguesas, mas também poderei trabalhar num país que fale português, por exemplo no Brasil."

Ontem à noite, comemorou o novo ano com estudantes universitários chineses em Lisboa, uma festa em que repartiram as despesas de comida e de bebidas. "Estamos aqui para estudar e sexta-feira não é feriado em Portugal. Seria muito diferente se estivesse na minha cidade, em Chengdu, com a família", diz Sang Win com um sorriso. As obrigações escolares e o custo da viagem afastaram-na de casa nesta altura, o que fez sem lamentos. "Gostei de passar o Natal e o Ano Novo na Europa, é diferente, estes momentos valem pelas experiências", diz.

Estas são também as justificações dos imigrantes chineses, além da escola dos filhos, para não visitarem mais vezes as origens, mas quando o fazem tentam que seja por esta altura. O número de vezes já depende da disponibilidade financeira de cada um, além de que muitos têm cá a família direta.

"Vamos festejar aqui, mas não é bem a mesma coisa de estar na China. No ano passado passei esta data lá, neste ano não fui por causa da escola do meu filho. Tentamos ir de dois em dois anos, não sei como irá ser no futuro por causa dos estudos". É Miguel, o filho de Mingjian Liu, 45 anos, que impediu a reunião familiar no país de origem. O rapaz tem 10 anos, está no 2.º ciclo e anda no Colégio de Santa Doroteia.

Mingjiam Liu é proprietária do restaurante Grande Palácio Hong Kong, que adquiriu há 11 anos, quatro depois de ter chegado a Portugal. Organizam jantares especiais na noite de 15 para 16, com dois menus para grupos de dez pessoas: 188 ou 288 euros, o que depende da ementa. "É a comida chinesa que fazemos habitualmente, desde as sopa picante e crepes às sobremesas, não faltam os raviólis (jiaozi, ver tradição), bebemos chá e vinho. Costumamos fechar à meia-noite, mas neste dia não temos hora de fecho", explica.

Xiao Wei, 38 anos, um filho de seis anos, é uma das empregadas. Tem tantos anos de imigrante como a patroa. "Tenho ido de cinco em cinco anos, as viagens são caras e, agora, o meu filho está na escola. É completamente diferente passar na China ou aqui, acaba por ser um dia normal."

"Um dia normal", com a exceção de que se faz um jantar melhorado e, por norma, com a família alargada. Muitos têm estabelecimentos na Avenida Almirante Reis e no Martim Moniz e nem tempo tiveram para ver a festa do Ano do Cão no último fim de semana, que teve lugar mesmo ao lado. "Nestes dias também podemos vender mais, há mais gente, é melhor", responde com um vocabulário português muito reduzido Xiao Wei, 40 anos, há três em Portugal. Ele e a mulher têm uma loja de camisas no Centro Comercial do Martim Moniz.

Na Vigorosa, uma loja que vende de tudo junto a Arroios, Shu Wu atende os clientes enquanto toma conta dos três filhos, com a mãe a dar biberão ao mais novo. Imigrou há 12 anos. "Aqui não há tradição, na China sim, e entre o trabalho e as crianças não há tempo para grandes festas. As crianças é que se divertem mais, a minha filha está na Escola Chinesa de Arroios e vai dançar com os colegas. O meu pai foi passar o Ano Novo à China, com a família, são culturas muito diferentes."

Sónia Zhang tem 14 anos e já nasceu em Portugal, como o irmão, de 10. Nunca passou o Ano Novo Chinês na terra dos pais, mas faz questão de comemorar em Portugal. Estuda no Centro de Línguas e Cultura Shumin, escola que participa nas comemorações de Lisboa. Sónia enverga um traje tradicional da Ópera de Pequim. "Seguimos as tradições chinesas e gosto de me vestir com as roupas tradicionais da China, mas já há muita mistura na minha família, também celebramos a passagem de ano do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro."

30 mil passageiros em seis meses

O Ano Novo Chinês, também chamado de Festival da Primavera, é a festividade que movimenta mais gente na China e é o maior movimento sazonal do mundo. Nos últimos anos, as autoridades chinesa estimam que três mil milhões de pessoas se deslocaram por todo o país neste período. Nos primeiros dez dias deste mês, circularam 732 milhões de pessoas em comboio, barco, por estrada e avião, números avançados pelo Ministério dos Transportes e que representa menos três por cento do que em 2017.

Em Portugal, desde 26 de julho que a Beijing Capital Airlines tem um voo direto de Lisboa para Pequim, com partidas às 09.30 às quartas, sextas e domingo. Já transportaram 30 mil passageiros. Os responsáveis pelo escritório da com- panhia em Lisboa dizem que a nova rota superou as expectativas. "Fora da época alta, os nossos voos estão com taxas de ocupação média de 80% e, na época alta, este valor atinge mesmo os 95% a 100%, trazendo grandes perspetivas para o futuro."

Neste mês, a taxa de ocupação é superior a 90 %. "O Ano Novo Chinês é uma celebração equiparável ao Natal, no sentido em que é tradicionalmente festejado em família, que se congrega, em geral, na casa ancestral. Nesta altura surge o fenómeno chunyun, a temporada de viagens do Festival da Primavera, uma grande movimentação de pessoas dos centros urbanos e do estrangeiro para as aldeias ancestrais. A população beneficia de uma a duas semanas de férias, pelo que, acompanhando com o rápido crescimento económico, cada vez mais famílias chinesas optam por viajar para fora durante este período."

O preço do bilhete depende da altura do ano e da antecedência com que se compra. Os valores para esta semana chegaram aos dois mil euros para as viagens mais rápidas. Segundo a Beijing Capital, o preço médio para o voo Lisboa -Pequim neste mês (ida e volta, classe económica) ronda os 600 euros, com taxas, mais cem euros para Xangai, Macau, Hong Kong, Hangzhou, Xi"an, entre outros, com passagem por Pequim.

Jantar cedo e depois Karaoke

Xintong Yu, 28 anos, secretária, partiu nesta manhã de Lisboa num voo direto para Pequim. Jantou com o marido e a família deste em Lisboa, agora vai levar mais de um dia até chegar à sua cidade, Jian"ou, no Sul da China. "É pequena mas é tão bonita. As comemorações são muitas, por exemplo, fazemos desejos quando nos encontramos, os mais velhos dão dinheiro aos mais novos. E comemos muito pratos, mas é diferente em cada região. Na minha temos de comer peixe."

Também na terra de Jing Jing Chen, 37 anos, é obrigatório peixe à mesa nesta espécie de consoada, só que são muito mais os pratos de carne. Há mais de um mês que está na China, para passar estas festividades e porque os filhos foram fazer a escola primária na China. Nasceram em Portugal, têm 10 e 11 anos, andaram no St. Julian"s School, em Carcavelos. "Estão com a família do meu marido, com os avós, disseram-me que aqui o ensino é mais completo, tem mais matérias. Enviei-os para estudarem mais e para falarem bem o mandarim. Vão fazer aqui a primária, depois logo se vê", justifica. Regressam a Portugal nas férias de verão, acabando por participar nas atividades do colégio.

Jing Jing passa uma parte do ano na China e outra em Portugal, até porque tem família e negócios em ambos os países. "Nos últimos cinco anos temos passado o Ano Novo na China, neste ano o meu marido não veio porque o visto de residência caducou no dia 2 de fevereiro, já pediu para o renovar, mas só fizeram a marcação para 7 de março."

Emigrou para Portugal com os pais, tinha 7 anos. Tem uma empresa de importação e exportação de materiais elétricos e pequenos eletrodomésticos. Tem escritório em Lisboa e em Hangzhou, na província de Zheijian, de onde é natural grande parte da comunidade chinesa que aqui vive. Como é normal para os empresários chineses nesta nesta altura, fechou as portas para viajar até à terra natal, Qingtan, que também é a do marido e das respetivas famílias.

Jantaram cedo, pelas 18.00, repasto que foi anunciado com fogo-de-artifício. "Jantamos com os meus sogros, cunhados e sobrinhos e depois vamos visitar os amigos e para estarmos em família. À meia-noite há o fogo-de-artifício, nas grandes cidades é proibido mas aqui não, e é festa toda a noite. Ficamos em família ou vamos para uma festa de karaoke, o que é muito popular, fazemos sempre. Há também um espetáculo na televisão, a Gala da Festa da Primavera, a que assistimos todos. Claro que vestimos todos roupa vermelha e o Henrique, o meu filho mais velho, que é do signo cão, vai usar também roupa interior vermelha", explicou.

Se Jing Jing começou a festejar cedo, Xintong ainda vai a tempo, porque estas celebrações arrastam-se pelo menos durante o fim de semana. Em Pequim foi instalado um dispositivo de segurança formado por 900 mil pessoas, numa operação só comparável a eventos como os Jogos Olímpicos de 2008. Os efetivos - um por cada 20 cidadãos da capital chinesa - incluem civis, que vão vigiar zonas residenciais e comerciais.

Em Macau, a marcha do Bairro Alto, a segunda classificada das marchas de Lisboa em 2017, é uma das atrações na parada do Ano Novo Lunar, neste domingo. Participa a convite do Turismo de Macau, que preparou um vasto programa que inclui concertos, espetáculos étnicos, atuações da Dança do Dragão, work- shops e exposições. Carros alegóricos percorrem as ruas, entre a Praça do Lago Sai Van e o Centro de Ciência de Macau, terminando às 21.45 com fogo-de-artifício na baía em frente da Torre de Macau. Este desfile repete-se no dia 24, sábado, entre a Rua Norte do Patane e o Jardim Municipal de Iao Hon.

Foguetes e fogo de artifício para assinalar a meia-noite

> As badaladas do Ano Novo Chinês são assinaladas com muito barulho e fogo de artifício. Na China antiga usavam caules de bambu com pólvora que explodiam e faziam um grande estrondo para afastar espíritos malignos. Atualmente, há quem ate uma espécie de petardos envoltos em papel vermelho e amarrados a um longo barbante que acendem com um pão de incenso. Há restrições ao material pirotécnico nas cidades principais, como Pequim, o que já não acontece nos meios pequenos e rurais. E grande parte dos chineses deslocam-se nesta altura para a terra natal.

Festa faz-se em casa, na rua há mercados e o fogo

> A festa faz-se essencialmente em casa - nas cidades também se vai para o restaurante - não só por causa do frio, mas "porque o povo não é tão alegre como o ocidental", justifica o adido cultural da Embaixada da China em Portugal, Shu Jiaping. Mas são muitos os mercados e feiras, além do fogo à meia-noite. A mais tradicional é a Feira do Templo, nos primeiros dias do ano, cuja tradição está a ser recuperada.

Vermelho é a cor, também na roupa interior

> O vermelho é a cor da China, com a maioria das razões nestas festividades, desde logo na roupa que se usa no primeiro dia do ano ou apenas um cachecol. Significa felicidade, sucesso, augura tudo o que é bom. É costume vestir-se roupa nova e, para os que são do mesmo signo do ano que se festeja, é obrigatório usar roupa interior vermelha. A coincidência de signos tem tantas hipóteses de correr bem como mal.

Visitar familiares e oferecer comida e doces

> Os doces são variados mas há um bolo que se destaca. É feito de farinha de arroz e as famílias costumam oferecê-lo nas visitas da passagem do Ano Novo. Também se oferecem doces e outras iguarias, além dos envelopes vermelhos com dinheiro às crianças. É uma prática mais comum nos meios rurais, existindo quase uma troca de oferendas entre quem visita e que é visitado.

Decorações por todo o lado, em especial na porta e janelas

> É costume os chineses decorarem as casas e as ruas, mas não os que vivem em Portugal. Percorridas em Lisboa as denominadas "lojas chinesas" o DN não encontrou estes enfeites, mas estavam nas tendas no Martim Moniz na festa da comunidade, que teve lugar no último fim de semana. Penduram-se balões vermelhos e ideogramas da sorte que devem estar virados para baixo. Virado é dao, o que significa chega (o novo ano a chegar). Também se fazem arranjos florais, sobretudo com flor de ameixa (sorte, fortuna) e girassóis (desejo de um bom ano).

Presentes não, mas sim dinheiro para as crianças

> Não há tradição de se dar presentes nesta data, mas as crianças recebem um envelope vermelho com dinheiro, a que se chama yasuiqian (dinheiro do Ano Novo. Os mais velhos podem receber se forem solteiros, aos casados dá azar. O montante é variável, desde que seja um número par, os valores impares são usados para os funerais. O 8 é o número da fortuna, o 6 dá sorte. O 4 é par mas é número de azar, isto porque em mandarim o som da palavra "quatro" é idêntico ao da palavra morte. Raramente o 4 aparece nas portas ou andares na China e mesmo as comunidades emigrantes têm o cuidado de não o usar.

Peixe e muita carne à mesa que deve ser redonda

> À mesa - que deve ser redonda sinónimo de união, o círculo é um elemento importante na cultura chinesa - brilham mais os salgados do que os doces, o que também depende da região. Tem de haver peixe, mas são muito mais os pratos de carne, sobretudo de porco. Obrigatório é o jiaozi, uns bolinhos recheados com carne ou legumes que são sinónimo de prosperidade. Há quem esconda uma moeda no interior destes bolinhos e quem a encontrar é a pessoa mais sortuda da festa.

Celebrações alargadas, pelo menos uma semana

> O Novo Ano Chinês começou à meia-noite de hoje, quatro horas de ontem em Portugal. As celebrações iniciaram-se oficialmente no 23.º dia do mês anterior (24 de janeiro) e terminam no 15. º dia do mês do início do novo ano (2 de março), Dia das Lanternas, também conhecido com a festa do bolinho de arroz. A população está pelo menos uma semana em festa. É o período mais importante das férias escolares e as empresas fecham praticamente uma semana, o que também aconteceu com a Embaixada da China em Portugal.

Signo do Cão

> Anos 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018.

"Um momento feliz neutraliza três momentos infelizes!". Este ditado chinês aplica-se aos nativos do Cão. Se o signo da pessoa se cruza com o do ano "haverá momentos altos e baixos" e o melhor é preparar já as coisas boas. Este é o ano do Cão da Terra, a mãe de tudo para os chineses - produz e alimenta e, por isso, dá prosperidade.

Trabalho Recomenda-se prudência, também nas relações interpessoais. Tem de ser proativo e adaptar-se ao mercado.

Dinheiro Só pense em mudar de emprego quando tiver outro. Quem tem negócios, este não é o melhor ano para expandir. Leia bem os contratos e não acredite em todas as promessas.

Amor O Cão sofre a influência do Grande Duque (Tai Sui), que pode provocar instabilidade. Os casados não devem levar os problemas do trabalho para casa, os solteiros terão dificuldade em encontrar parceiro.

Saúde Cuidado com as lesões nas mãos e nos pés. Evitar objetos perigosos, deitar cedo para estar em condições.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.