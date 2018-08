Angola curiosa sobre ação militar na República Centro Africana

A intervenção dos militares portugueses na República Centro Africana (RCA), ao serviço das Nações Unidas, foi um dos temas que ontem dominaram a visita do ministro da Defesa a Angola, soube o DN.

No primeiro dos cinco dias de visita oficial, marcado pela audiência com o presidente João Lourenço que não constava da agenda oficial, aquela curiosidade dos responsáveis angolanos foi expressa nas reuniões de natureza política e técnica mantidas pelas delegações dos dois países lusófonos.

Esse interesse resultará de a RCA ser um país na área de influência estratégica de Luanda e, ainda, porque na mesa das negociações bilaterais está a participação conjunta em operações internacionais de paz. "Tem sido destacada e suscitado curiosidade a nossa ação na RCA", num teatro de operações onde as tropas portuguesas - primeiro os comandos e agora os paraquedistas - têm estado envolvidas em operações de combate em vários pontos daquele país africano, referiu uma das fontes da delegação portuguesa.

Azeredo Lopes, após o encontro com o chefe do Estado angolano, lembrou aos jornalistas que os dois países "sempre trabalharam muito bem" no domínio da Defesa - leia--se, não foram afetadas por divergências de natureza política ou judicial e que, por exemplo, há meses fizeram cancelar (à última hora) a ida a Luanda da ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, ou ainda não permitiram que o primeiro-ministro, António Costa, ali fosse em visita oficial.

Questionado sobre isso, o governante disse ter a certeza que António Costa irá a Angola. Pode sempre "haver aqui e ali um ou outro percalço, uma ou outra divergência [...] mas prevalece sempre aquilo que são os laços históricos e a grande amizade e a grande relação que existem entre os nossos dois países", afirmou ainda Azeredo Lopes.

Aliás, "as relações entre os dois países são tão históricas, tão antigas, que evidentemente a minha presença" a convite do homólogo angolano, general Salviano de Jesus Sequeira, "significa normalidade, o reiterar de uma relação de amizade" que se "traduz na circunstância de ter convidado o ministro da Defesa de Angola em retribuição a esta visita", acrescentou.

Salviano Sequeira, no discurso com que inaugurou os trabalhos da 17ª reunião bilateral da Defesa, enalteceu a "sã e profícua parceria" que tem marcado as três décadas e meia dessa cooperação - e manifestou a convicção de que "Angola e Portugal vão continuar a criar este caminho juntos, uma vez que o caminho do progresso se faz com relacionamentos saudáveis".

O ministro da Defesa angolano disse ainda ter "plena certeza" que essa política "se desenvolverá ainda mais com a assinatura do nosso programa quadro para o quadriénio 2018-2021", no qual se pretendem privilegiar as áreas da ciberdefesa, investigação e indústrias de Defesa.

Azeredo Lopes, por sua vez, frisou que a relação bilateral "ao nível da Defesa e das Forças Armadas tem constituído uma das constantes mais sólidas, mais institucionais e mais leais da cooperação". Agora, prosseguiu o ministro português, "acredito que é chegado o momento de alcançarmos este relacionamento e essa cooperação a um novo patamar, passando do nível técnico ao militar, para aquilo que tem designado por cooperação no domínio da Defesa e cuja implementação se apoia em programas verdadeiramente inovadores com benefícios mútuos e partilhados, porque esta é a definição de cooperação, tem que ser vantajosa e benéfica para cada uma das partes nela envolvidas".

Para além da referida participação de militares dos dois países em operações de paz e humanitárias, nomeadamente em África, as novas dimensões dessa cooperação bilateral poderão passar pela ciberdefesa e por setores como as comunicações, os aparelhos não tripulados, a vigilância marítima, o fardamento, produtos químicos e farmacêuticos, a desmilitarização e desminagem ou a segurança marítima nas costas africanas, referiram as fontes. Com Lusa