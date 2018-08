Angela Merkel chegou a Braga e trocou sorrisos e acenos

A chanceler alemã, Angela Merkel, foi esta tarde recebida em Braga, onde visita o novo Centro de Investigação e Desenvolvimento da empresa Bosch, por algumas dezenas de populares curiosos com os quais trocou acenos e sorrisos rápidos.

Escoltada por carros oficiais e policiais, Angela Merkel chegou à freguesia de Sequeira cerca das 15:50, tendo sorrido e acenado do interior da viatura para alguns curiosos que a esperavam e iam comentando: "É a presidente da Alemanha" ou "é simpática".

Angela Merkel está de visita a Portugal esta quarta e quinta-feira a convite do primeiro-ministro, António Costa, que também chegou a Braga à mesma hora.

O novo Centro de Investigação e Desenvolvimento fica a poucos quilómetros da sede da Bosch Car Multimedia, a unidade que tem base em Braga.

A chanceler alemã, que chegou ao Aeroporto Internacional Sá Carneiro, no Porto, às 15:00, está em Braga para visitar o novo Centro de Tecnologia e Desenvolvimento da Bosch, de onde está previsto que saia, novamente em direção ao Porto, às 16:45.

No interior do novo centro estão previstas as intervenções de um responsável da Bosch, Dirk Hoheisel, seguindo-se a da chanceler alemã e terminando com a do primeiro-ministro, António Costa, isto antes de descerrar uma placa alusiva à inauguração desta infraestrutura.

Nesta visita oficial a Portugal a chanceler alemã viajará em veículos produzidos na fábrica da Autoeuropa, em Palmela.

No Porto, a responsável da República Federal da Alemanha vai visitar o I3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, seguindo-se um encontro com os estudantes de doutoramento da Universidade do Porto.