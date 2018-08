Ana Paula, Isabel e Armindo... três histórias pelo direito a morrer

Domingo. 14 de agosto. 2014. O pai de Ana Paula, sargento-mor da Marinha, dirige-se à esquadra de Santa Marta, em Corroios. Encosta-se à parede, virado para as câmaras de vigilância, saca do revólver que o acompanhava desde sempre e dá um tiro nas têmporas. Antes que alguém pudesse fazer algo, tinha cumprido o que sempre disse, pôr fim à vida numa situação de sofrimento intolerável que o deixasse dependente de outros. O momento tinha chegado, pouco depois de várias situações em que percebeu, e a família também, que a sua fragilidade era cada vez maior. Em 2007, Ana Paula recebeu do pai uma carta em que fazia um pedido de eutanásia se chegasse a uma situação de "sofrimento muito superior e que o deixasse sem uma vida digna, sem autonomia e completamente dependente", recorda.

A mesma carta foi entregue ao médico que o acompanhava na doença, um tumor na próstata que surgiu em 2002, que regrediu com os tratamentos, mas que regressou em 2007 para não mais o deixar. A partir de 2010-11, "o sofrimento dele já era muito, mas, sempre muito reservado, ia às consultas e tratamentos sozinho e não nos deixava controlar a medicação, mas resistiu e lutou sempre. Não era um homem de desistir, fez tudo o que lhe disseram, e com esperança", conta. Até que a doença se tornou galopante e teve de deixar de conduzir e de fazer outras coisas mais simples, até ao ponto de a fragilidade ser tanta que uma tigela de sopa lhe escapava da mão à frente de todos.

"Aconteceu, pouco antes de fazer o que fez. Eu percebi pelo olhar que ele se sentiu completamente exposto. A tigela escorregou-lhe das mãos sem dar por isso, a perda de sensibilidade estava galopante", relembra. Para a família aquilo foi apenas um acidente, mas ela sentiu que para o pai significou muito mais, algo "se partiu dento dele também". Tudo aconteceu um mês e pouco antes do suicídio, e desde essa altura que "eu e minha mãe procurávamos não o deixar sozinho". Ela sabia o que o pai pretendia, depois de tantas conversas que tiveram. Ela estava presente no dia em que ele entregou a carta ao médico que o acompanhava, que simplesmente "encolheu os ombros", sem mais nada, sem palavras sequer.

Em nome do pai... aceita a eutanásia

Filha única, com dois filhos, professora do primeiro ciclo numa escola da Costa de Caparica, estava habituada a ser um pilar, mas teve de se preparar. Teve de ler, falar com pessoas, partilhar sentimentos para compreender e apoiar o pai. Foi neste entretanto que conheceu Laura Ferreira dos Santos, professora universitária, que iniciou, juntamente com outros, a luta pela despenalização da eutanásia. Foi através dela que chegou ao Movimento Morrer com Dignidade, do qual também é uma das subscritoras, porque em nome do pai quer que todos possam ter o direito a optar por uma morte digna e não terem de fazer o que ele fez. "Levar para a frente uma morte desumana, a mais desumana que pode haver para qualquer ser humano, com dor, sofrimento, uma partida vazia, solitária", desabafa.

Recorda o dia 14 de agosto, que até tinha começado bem, com paz e tranquilidade, em família, com o almoço habitual em casa dos pais, com ela e os filhos, de 14 e 8 anos. O pai estava bem-disposto, conviveu, almoçou, falou, gracejou. "Eu estranhei, mas vivi o momento. Ele transmitiu-me paz e tranquilidade. A minha mãe estava bem, os miúdos também. Até quiseram ir à praia à tarde, ele convenceu-me a ir, estava bom tempo. E fomos até à Fonte da Telha. Umas duas horas depois o meu telefone toca. Era o número dele. Pensei: "Que bom está a ligar"", conta. Mas a voz era a de um desconhecido, do agente de serviço na esquadra de Santa Marta, que lhe pergunta se era a filha do Sr. Figueiredo e lhe diz: "Tem de se dirigir à esquadra, o seu pai acabou de se suicidar." Nesse momento, "não sei onde fui arranjar energia, força, estabilidade, o que quer que fosse para me conseguir focar no que tinha a fazer. Tive de pegar nos meus filhos e tirá-los da praia sem explicar o porquê, tive de os deixar com a minha mãe sem nada lhe dizer, e ir até à esquadra... e lá estava aquele aparato todo".

Na altura disseram-lhe que, quando os agentes se aperceberam do que ia fazer, já não chegaram a tempo. Ele tinha escolhido o fim que lhe foi possível, "não tinha outra forma. Cá não era possível e ir ao estrangeiro gastar dinheiro para morrer não o aceitava. Disse-me sempre que não gastaria dinheiro para morrer, sobretudo dinheiro que faria falta à família". Por isso, cedo se decidiu pela eutanásia. Fez o pedido de ajuda em 2007, não resultou. Ana Paula espera, por isso, que os projetos que agora estão estão na Assembleia da República sejam aprovados e tragam esse direito para a sociedade portuguesa, com todas as cautelas, com todas as garantias de segurança para que não haja abusos, mas em nome do pai e de ela própria, se um dia tiver de passar por uma situação idêntica, quer ter o direito de optar.

Porque viver o que ela viveu, sofrer o que ela, a mãe e os filhos sofreram, e ainda sofrem, porque, assume, "segue-se em frente, mas nunca se ultrapassa", não deseja a ninguém.

Para quem ficou foi penoso

"O meu filho está hoje na faculdade, em Medicina Dentária, e sempre há situações que estuda em que tenta fazer um paralelo com a situação do avô. A mais nova tem agora 12 anos, fala do avô como um herói." Quem ficou teve de gerir a situação, Ana Paula confessa que foi "penoso, muito mesmo". O resto da família não entendeu o suicídio, ninguém estava à espera. "O meu pai não falava da doença, do sofrimento, tentava poupar os outros, e foi muito difícil ter de lidar com os preconceitos dos outros." A família entendeu o suicídio de "forma vergonhosa". Todos se afastaram, em vez de se unirem. "Fiquei eu, filha única, com a minha mãe, os meus filhos, a tentar superar a situação até hoje. Passaram-se quase quatro anos, uma pessoa evolui, mas a situação está sempre presente."

Afinal, não foi uma morte natural, foi um suicídio. Não foi a partida, como faz questão de dizer, que o pai desejaria, "uma partida digna, em família, com carinho, paz, harmonia e com o consenso daqueles que mais amava. Foi ele que me fez entrar no movimento, mas agora não é só por ele, é por mim também. Os cuidados paliativos existem, têm de existir, mas tem de existir também uma lei que despenalize a morte assistida, cada um deve ter a liberdade e o direito de escolher. É esse o direito que eu quero, o de poder decidir".

Viver a ouvir "deixa-me ir"... e nada poder fazer

Isabel tem o pai com uma depressão profundíssima. Já tentou o suicídio duas vezes © Bruno Raposo Global Imagens

Isabel Costa também é professora do primeiro ciclo, conhece Ana Paula apenas há um ano, mas não esquece o domingo em que passava de carro junto à esquadra em Corroios e vê um homem cair para o chão. Ia buscar uma amiga, e pensou que alguém tivesse caído, no regresso deparou com toda a confusão e aparato policial, ambulâncias, etc. Mais tarde, conhece Ana Paula e sabe que era o pai dela que se tinha suicidado, fala-lhe do que aconteceu. Da experiência que vive e de como é viver a ouvir "deixa-me partir".

Isabel tem 45 anos, um filho, e ainda pai e mãe. O pai sofre de depressão profundíssima, diagnosticada há dois anos, e já tentou duas vezes o suicídio, uma das vezes estava internado numa clínica a tratar-se. Ali ficou dois a três meses, mas mal regressou a casa de Isabel tentou novamente. A par da depressão, sofre da doença de Paget, que o deixa "muito fraco, sem força para nada, nem para comer, não consegue agarrar numa colher, é a minha mãe que lhe dá a comida. Não consegue andar, tem grandes limitações motoras, já não consegue fazer sequer as coisas mais básicas. Não aceita a doença, não quer mesmo viver. Já mo disse várias vezes".

O pai de Isabel tem 76 anos. É um PSP reformado, esteve na guerra, e "está muito lúcido sobre tudo o que lhe está a acontecer". Nunca verbalizou o termo eutanásia, talvez, pelas suas raízes, tradições de uma família religiosa, do Alentejo, mas "se eu falasse acredito que aceitaria. Ele está num desespero total e diz-me: "Deixa-me ir!" É o pior que se pode ouvir, quando nada se pode fazer.

Isabel defende a despenalização da eutanásia exatamente para situações como estas, em que a pessoa deveria ter o direito de optar. Não tem dúvida de que se tivesse de explicar a situação à família seria muito complicado, "há a questão religiosa, cultural, ninguém seria a favor", mas também não tem dúvida de que "quero o melhor para o meu pai". Fica a aguardar por uma lei...

Viverei mais feliz com uma lei para a eutanásia

Armindo Louzada já teve dois cancros, um melanoma e um tumor nos intestinos. Se o cancro voltar tem tudo preparada para ir à Suíça. Mas deseja e acredita que uma sociedade evoluída terá uma lei para a despenalização © Bruno Raposo Global Imagens

Armindo José Louzada tem 59 anos, nasceu em Trás-os-Montes, é casado, tem uma filha e dois netos gémeos. Fala da morte com desapego, o que gosta é de viver e brinca com uma afirmação do seu médico: "Tu já não morres!"

Armindo teve dois cancros, um melanoma, em 1988, e outro nos intestinos, em 2005. Antes, tinha sobrevivido à brucelose, quase sem andar e completamente dependente dos outros. Foi aqui, confessa, que começou a pensar na morte, embora acredite numa palavra: "destino". E diga: "Só morro quando tiver de morrer. Mas a ideia de morte e como a quero surgiu no momento em que me vi numa cama dependente para tudo." A ideia foi-se agudizando e sedimentando, até pelas doenças, hoje diz que se o cancro voltar, e se não houver uma lei de despenalização da eutanásia, tem tudo preparado. Vai à Suíça. "Tenho dinheiro guardado e tudo. Depois de 2005 fiz contactos e troquei e-mails." Mas acredita que "a eutanásia, um dia, fará parte das sociedades mais evoluídas".

A família sabe da sua decisão

A família sabe da sua decisão e a reação "foi má". Mas sabem que uma vez decidido, que o fará, explica. A mulher ainda tem o discurso de que se tratamos dos outros, mais ainda tratamos da família. A filha é radiologista, sabe o que ele pensa: "Se tiver uma lei que permita a eutanásia, vivo mais feliz. Sei que se um dia for necessário poderei resolver o assunto. Sou eu que estou numa situação desagradável, sou eu que tenho de arranjar a solução", argumenta. Por detrás desta decisão está a ideia de um sofrimento e de uma vida que não aceita, pouco digna, para ele e para os outros. "O que é pior, poder decidir quando morrer ou ter ali uma pessoa, porque se gosta muito, à espera de que a morte venha?", questiona.

Foi surpreendido com a chegada do melanoma. A primeira reação foi: porquê a mim? Na altura, já casado e com uma filha, decidiu não dizer nada a ninguém. "Falar de cancro na década de 80 era quase como se dar um caixão à pessoa." Guardou para si, mas sempre trabalhando a ideia de que se pudesse ficar numa situação dependente sabia o que queria. Mas lutou. Fez os tratamentos, só quimioterapia oral, "a minha mulher só me perguntava para que eram os comprimidos, mas nunca lhe disse".

Na altura, decidiu também por si, e não por qualquer indicação médica, mudar toda a alimentação. "Deixei de comer carne, leite, determinado pão, café durante cinco anos. Tudo coisas que achava que me poderiam fazer mal", conta. E foi assim que lutou contra o primeiro cancro. No segundo, a situação era mais grave. Falou com a mulher, pediu-lhe que nada dissesse ao resto da família, mas ela "ficou com tanto medo de que eu morresse de repente que o disse a algumas das pessoas mais próximas". A mãe, também de Trás-os-Montes, religiosa, acabou por saber e disse-lhe. "Então, se tens um cancro só tens de aprender a viver com ele. É porque Deus sabe que resistes." Mais tarde, ela própria morreu com um tumor.

A ideia de morte é de há muito

Armindo, professor de educação especial numa escola na Costa de Caparica, confessa que a ideia de morte sempre lhe esteve presente. Aos 6 anos, depois de perder uma pessoa que o ouvia, e de se ter apercebido do que era a morte, a ausência que trazia, disse à mãe que quando morresse queria ser cremado. "A minha mãe achou que tinha um diabo em casa", conta. Aos 10 anos foi para o seminário no Porto, fez a sua formação na área do ensino, gostava de ter ido para Roma, mas nunca conseguiu lá chegar, antes deixou o seminário, mas não a religião, apesar de "não ser praticante". E diz que é em nome da formação que teve que consegue olhar para a morte sem ser como uma coisa má, negativa. O seminário deu-lhe "formação, abertura de espírito. É suposto que um padre tenha essa abertura se quer ajudar os outros. Se um padre tiver uma visão sobre a eutanásia e sobre o aborto, se a sua visão for completamente fechada, então não pode ajudar ninguém. Deve haver uma abertura tal que não pode ser a de criticar seja o que for... mas é isso que a Igreja não consegue fazer em quase tudo".

Para ele a resistência da sociedade portuguesa tem que ver com a religião, que influencia a visão das pessoas sobre estas questões, sobre a ideia da morte, que dividem a sociedade e são quase como um pró e contra. A questão deveria ser abordada e discutida de forma racional e não como é, normalmente. "A maioria das pessoas não se atreve sequer a duvidar de Deus."

Por isso, diz que para o debate em curso não pode ser trazida "a religiosidade, a ideologia e até a política. Tem de ser um debate despido de tudo, em que a única preocupação deve ser o que é melhor para a nossa sociedade nos dias de hoje. Nem deveria ser preciso uma legislação sobre o assunto, é uma questão de consciência".

Esta tarde, os deputados vão discutir e votar o futuro dos quatro projetos que estão na Assembleia. E se Portugal segue ou não o caminho dos três países europeus em que a eutanásia é permitida: Holanda, Bélgica e Luxemburgo. A Suíça legalizou o suicídio assistido.