Bruno Silva, de 45 anos, desapareceu na segunda-feira, logo depois de ter deixado os filhos na escola

Uma onda de partilhas está a correr as redes sociais para tentar encontrar Bruno Silva, de 45 anos, que vive na Nazaré e está desaparecido há 48 horas. O homem desapareceu após ter deixado as crianças na escola, na segunda-feira de manhã, e família e amigos, incluindo a mulher e os filhos, não têm sinal dele desde então.

"Às 9.00, o Bruno, que vive na Nazaré, foi pôr os dois filhos à escola e nunca mais foi visto", contou ao DN Pedro, um dos amigos que lançaram o alerta. "A família está obviamente em pânico", acrescenta, explicando que todas as tentativas óbvias para o encontrar saíram goradas. "Zero de sinal na polícia, hospitais, etc", o que levou à criação de uma onda de partilhas nas redes sociais, que "já é gigante, mas tememos ser pouco".

O esforço inclui publicações que têm sido espalhados com fotografias de Bruno Silva, com a indicação da data de desaparecimento e do carro que guiava (um BMW verde escuro) e o pedido para que quem tenha alguma pista contacte a família.