Pub

Mensagem gravada em "loop" exigia remarcação das consultas canceladas

O centro de Saúde de São Roque, em Oliveira de Azeméis, foi evacuado esta manhã devido a uma ameaça de bomba, confirmou ao DN fonte do comando da GNR de Aveiro. Fonte dos bombeiros locais disse à Lusa que um indivíduo ter telefonado para o local a ameaçar acionar um engenho explosivo caso as consultas desmarcadas não fossem repostas.

A ameaça chegou à unidade de saúde por volta das 10:30 e obrigou à intervenção da GNR, que fez sair do recinto todos os funcionários e utentes. Também evacuou o edifício contíguo da Junta de Freguesia, "por precaução", e entregou depois a uma brigada de inativação de explosivos as operações necessárias para assegurar a segurança do local.

"Ao que nos explicaram, houve uma série de consultas que tiveram que ser desmarcadas estes dias porque uma médica do centro de saúde está de baixa", declarou à Lusa o comandante da corporação de bombeiros de Oliveira de Azeméis, Paulo Vitória. "Alguém não deve ter ficado satisfeito e ligou para lá a partir de um número anónimo, a dizer que, se as consultas não fossem remarcadas até ao final do dia de hoje, fazia explodir o dispositivo que deixara no centro de saúde", acrescenta esse responsável.

A ameaça foi feita a partir de um número de telefone "não identificado" e, segundo o comandante dos bombeiros, envolveu "uma mensagem [áudio] gravada", repetida em 'loop'.

Paulo Vitória defende, contudo, que "tudo terá sido uma brincadeira de mau gosto", porque até às 13:00 ainda não fora encontrado qualquer engenho explosivo no local e logo depois a GNR "já estava a permitir que as pessoas entrassem outra vez no edifício".

Em todo o caso, a ameaça será sujeita a investigação policial e, como observa o comandante dos bombeiros, "nesta fase os suspeitos são todos os utentes que tiveram uma consulta desmarcada".

Fonte oficial do comando distrital de Aveiro da GNR não estava disponível para prestar declarações ao DN.