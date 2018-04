Alunos visitam Media Lab nas férias da Páscoa

Pub

Os alunos da Associação Sop´ra Saber estiveram no Media Lab do Diário de Notícias no âmbito das atividades extracurriculares das férias da Páscoa

O grupo de Oeiras, constituído por jovens entre os 6 e os 14 anos, aceitou o desafio de ser jornalista por um dia. Foram propostas três atividades: a escrita para imprensa, a escrita para vídeo e a escrita para rádio, que se traduziram em primeiras páginas de um jornal, um noticiário em vídeo e um noticiário na rádio TSF.

Quando visitaram as redações tiveram a oportunidade de as conhecer através da experiência dos profissionais que ali trabalham todos os dias.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

