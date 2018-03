Alunos do Externato Flor do Campo e do Externato Colina do Sol visitam o Media Lab DN

Pub

Os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo dos Externatos Flor do Campo e Colina do Sol visitaram o Media Lab para conhecerem mais de perto o trabalho dos jornalistas.

A sessão começou com uma formação sobre a evolução da comunicação e do jornalismo e só depois os alunos passaram à escrita das primeiras páginas de um jornal.

Às crianças do pré-escolar foi-lhes contada a história do "Pedro, o jornalista" para que estes, de uma forma adaptada à sua idade, consigam perceber o trabalho dos jornalistas.

Todos os alunos tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias.



O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

