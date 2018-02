Alunos do Colégio das Descobertas visitam o Media Lab

Pub

Os alunos do Colégio das Descobertas, do Montijo, estiveram no Media Lab a aprender mais sobre jornalismo.

Os alunos assistiram a uma formação sobre o jornalismo e a evolução deste até aos dias de hoje.

Os pequenos repórteres foram, de seguida, separados em grupos para que pudessem trabalhar em diferentes formatos, enquanto uns fizeram a primeira página de um jornal, outros gravaram um noticiário em rádio.

Houve ainda tempo para visitarem a redação do Diário de Notícias, podendo ver, assim, de perto o trabalho dos jornalistas.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..