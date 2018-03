Alunos do Lycée Français Charles Lepierre voltaram ao Diário de Notícias

Pub

Um novo grupo de estudantes do Lycée Français Charles Lepierre esteve no Media Lab, um dia depois do primeiro grupo, para conhecerem mais de perto o mundo do jornalismo.

Antes da parte prática, os alunos assistiram a uma formação sobre o jornalismo e a evolução deste. Aos pares, fizeram a 1ª página de um jornal com as notícias que consideraram mais relevantes do site do Diário de Notícias. No fim, visitaram a redação do DN.

O projeto educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt..

